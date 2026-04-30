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피트 헤그세스 미국 국방장관이 이란의 핵무기에 대한 야망에 대해 "이것이 북한의 전략"이라고 말했다.

헤그세스 장관은 "트럼프 대통령은 이란의 가장 취약한 순간을 포착해 이스라엘과 함께 오직 미국만이 할 수 있는 행동을 했다"고 말했다.

또한 헤그세스 장관은 핵무기가 있다면 이란은 분명히 이를 사용할 것이라면서 "북한이 교훈"이라고 했다.

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미 국방장관 “이란, ‘북한의 전략’으로 핵 개발···공격 필요했다” 청문회서 주장

입력 2026.04.30 07:32

수정 2026.04.30 07:36

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  • 배시은 기자

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피트 헤그세스 미 국방장관이 29일 연방 하원 군사위원회 청문회에 출석해 발언하고 있다. AFP연합뉴스

피트 헤그세스 미 국방장관이 29일 연방 하원 군사위원회 청문회에 출석해 발언하고 있다. AFP연합뉴스

피트 헤그세스 미국 국방장관이 이란의 핵무기에 대한 야망에 대해 “이것이 북한의 전략”이라고 말했다.

헤그세스 장관은 29일(현지시간) 미 연방 하원 군사위원회의 청문회에 출석해 민주당 간사인 애덤 스미스(워싱턴) 의원의 질의에 “이란의 핵 야망은 지속하고 있다”며 이같이 답했다.

스미스 의원은 도널드 트럼프 대통령이 지시한 지난해 6월 타격으로 인해 이란 핵 시설이 완전히 파괴됐다고 주장하면서 지난 2월28일 이란 전쟁을 시작할 때는 이란의 핵무기가 ‘임박한 위협’이라고 주장한 것이 앞뒤가 맞지 않는다고 질문했다.

이에 헤그세스 장관은 “핵 시설들은 폭격당해 완전히 파괴됐다. 지하에 묻혀 있다”면서도 “그들의 (핵무기에 대한) 야망은 계속됐고 그들은 재래식 방어망을 구축하고 있다”고 지적했다.

이어 “이건 북한의 전략이다. 당신도 잘 알고 있다”며 “북한 전략은 재래식 미사일을 활용해 누구도 그들에게 도전하지 못하게 막음으로써 (핵)무기를 향해 천천히 나아갈 수 있게 하는 것이었다”고 밝혔다.

북한이 재래식 무기 개발로 외부의 공격을 차단하면서 오랜 기간 은밀하게 핵무기를 개발해왔고, 이란도 같은 전략을 쓰고 있기 때문에 이란에 대한 대대적인 군사 공격이 꼭 필요했음을 강조한 것이다.

헤그세스 장관은 “트럼프 대통령은 이란의 가장 취약한 순간을 포착해 이스라엘과 함께 오직 미국만이 할 수 있는 행동을 했다”고 말했다.

또한 헤그세스 장관은 핵무기가 있다면 이란은 분명히 이를 사용할 것이라면서 “북한이 교훈”이라고 했다. 이어 “모두가 북한이 핵무기를 가져서는 안 된다고 생각했다”며 “클린턴 행정부 시절, 북한은 탄도 미사일을 대량으로 확보해, 이를 방패 삼아 지역(한반도 주변)과 세계를 협박할 수 있게 됐다. 북한은 그러면서 ‘우리는 핵무기를 가질 것이고, 너희는 아무것도 할 수 없다’고 말했다”고 지적했다.

헤그세스 장관은 “트럼프 대통령은 미국인을 위해 과감한 선택을 내렸다. ‘미국에 죽음을’ ‘이스라엘에 죽음을’을 외치는 이란이 결코 핵무기를 갖지 못하게 하겠다는 것이다. 그들은 핵무기를 갖게 되면 반드시 사용할 것이기 때문”이라며 “미국인들이 그 위협의 본질을 이해하면 그들은 이를 지지한다고 생각한다”고 강조했다.

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