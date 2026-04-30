뉴욕 증시 혼조 마감···브렌트유 장 중 4년 만에 ‘최고치’

27일(현지시간) 뉴욕증시 주요 지수가 에너지 공급혼란 우려와 빅테크 실적 기대감이 함께 반영되며 혼조세를 보였다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 280.12포인트(-0.57%) 내린 48,861.81에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 전장보다 2.85포인트(-0.04%) 내린 7,135.95에, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 전장보다 9.44포인트(0.04%) 오른 24,673.24에 장을 마쳤다.

에너지 공급 혼란이 예상보다 길어질 것이라는 우려가 반영된 것으로 풀이된다. 미 월스트리트저널(WSJ)은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 핵 포기를 받아내기 위해 이란에 대한 장기적인 해상 봉쇄를 준비하라고 보좌진에게 지시했다고 전날 보도했다.

국제 유가도 급등했다. 브렌트유 선물은 이날 6.1% 오른 118.03달러에 마감했다. 브렌트유 선물은 이날 장중 배럴당 119.76달러로 120달러에 육박하며 2022년 6월 이후 약 4년 만에 가장 높은 수준을 기록하기도 했다.

다만 이날 발표될 주요 빅테크들의 실적발표에 대한 낙관적인 시각이 퍼지면서 주가지수 하락폭은 크지 않았다.

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)는 이날 예상대로 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결했다. 베스 해먹, 닐 카슈카리, 로리 로건 등 연준 위원 3명은 정책결정문에 ‘완화 편향’(easing bias) 문구가 포함되는 것에 반대하며 반대 의견을 표명했다.

시카고상업고래소의 페드워치에 따르면 오는 12월까지 연준이 기준금리를 0.25%포인트 이상 올릴 확률을 약 12%로 반영했다. 전날에는 0%였다.