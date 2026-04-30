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27일 뉴욕증시 주요 지수가 에너지 공급혼란 우려와 빅테크 실적 기대감이 함께 반영되며 혼조세를 보였다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 280.12포인트 내린 48,861.81에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스500 지수는 전장보다 2.85포인트 내린 7,135.95에, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 전장보다 9.44포인트 오른 24,673.24에 장을 마쳤다.

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뉴욕 증시 혼조 마감···브렌트유 장 중 4년 만에 ‘최고치’

입력 2026.04.30 07:43

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 22일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)의 트레이더. 연합뉴스

지난 22일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)의 트레이더. 연합뉴스

27일(현지시간) 뉴욕증시 주요 지수가 에너지 공급혼란 우려와 빅테크 실적 기대감이 함께 반영되며 혼조세를 보였다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 280.12포인트(-0.57%) 내린 48,861.81에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 전장보다 2.85포인트(-0.04%) 내린 7,135.95에, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 전장보다 9.44포인트(0.04%) 오른 24,673.24에 장을 마쳤다.

에너지 공급 혼란이 예상보다 길어질 것이라는 우려가 반영된 것으로 풀이된다. 미 월스트리트저널(WSJ)은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 핵 포기를 받아내기 위해 이란에 대한 장기적인 해상 봉쇄를 준비하라고 보좌진에게 지시했다고 전날 보도했다.

국제 유가도 급등했다. 브렌트유 선물은 이날 6.1% 오른 118.03달러에 마감했다. 브렌트유 선물은 이날 장중 배럴당 119.76달러로 120달러에 육박하며 2022년 6월 이후 약 4년 만에 가장 높은 수준을 기록하기도 했다.

다만 이날 발표될 주요 빅테크들의 실적발표에 대한 낙관적인 시각이 퍼지면서 주가지수 하락폭은 크지 않았다.

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)는 이날 예상대로 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결했다. 베스 해먹, 닐 카슈카리, 로리 로건 등 연준 위원 3명은 정책결정문에 ‘완화 편향’(easing bias) 문구가 포함되는 것에 반대하며 반대 의견을 표명했다.

시카고상업고래소의 페드워치에 따르면 오는 12월까지 연준이 기준금리를 0.25%포인트 이상 올릴 확률을 약 12%로 반영했다. 전날에는 0%였다.

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