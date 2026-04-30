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송영길 “연수갑 공천, 정청래가 줬다는 표현 맞지 않아…평택을 단일화 쉽지 않을 것”

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본문 요약

인천 연수갑 국회의원 보궐선거에 전략공천된 송영길 전 더불어민주당 대표가 30일 " 정청래 당대표가 줬다는 표현도 맞지 않는 것"이라고 밝혔다.

5파전 구도가 된 경기 평택을 국회의원 재선거에서 김용남 민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 간 단일화가 쉽지 않을 것이라는 전망도 내놨다.

송 전 대표는 "일단 한 보름 이상 각개 약진을 해서 쭉 볼 것"이라며 " 김재연 후보와 조국 후보, 김용남 후보 세 분이 분열되면 유의동 후보가 된다는 그런 결과가 아닌 이상 단일화가 쉽진 않을 것"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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송영길 “연수갑 공천, 정청래가 줬다는 표현 맞지 않아…평택을 단일화 쉽지 않을 것”

입력 2026.04.30 07:59

수정 2026.04.30 09:29

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  • 박하얀 기자

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정청래 더불어민주당 대표가 지난 24일 인천 연수구 정지열 인천 연수구청장 후보 선거사무소에서 열린 최고위원회의에서 송영길 연수갑 보궐선거 후보에게 당 점퍼를 전달하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 지난 24일 인천 연수구 정지열 인천 연수구청장 후보 선거사무소에서 열린 최고위원회의에서 송영길 연수갑 보궐선거 후보에게 당 점퍼를 전달하고 있다. 연합뉴스

인천 연수갑 국회의원 보궐선거에 전략공천된 송영길 전 더불어민주당 대표가 30일 “(공천을) 정청래 당대표가 줬다는 표현도 맞지 않는 것”이라고 밝혔다.

송 전 대표는 전날 저녁 YTN라디오 <김준우의 뉴스정면승부>에 출연해 ‘공천을 준 건 정 대표’라는 진행자 언급에 “정 대표께서 당원이 주인 된 당을 만들겠다고 1인 1표제까지 만들었다”며 이같이 말했다.

송 전 대표는 “당원의 뜻이 ‘계양구에 공천하라’는 게 압도적이지 않았나”라며 “양보해서 (당에서) 계양구를 안 준다면 연수구라도 줘서 인천 안에 있게 해야지, 만약 계양도 안 주고, 연수도 안 주고 다른 곳으로 가게 하면 아무래도 역풍이 있었을 것”이라고 말했다.

송 전 대표는 “지금 이재명 대통령이 정말 일도 잘하고 계시는데 집권 1년도 안 돼서 ‘명·청 갈등’이다, 집권당 대표와 청와대 대통령 간에 서로 세 싸움을 하는 것처럼 보이는 건 옳지 않다고 본다”고 말했다. 그는 “절대 그런 말이 안 나오도록 해야 한다”고 했다.

송 전 대표는 5파전 구도가 된 경기 평택을 국회의원 재선거에서 김용남 민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 간 단일화가 쉽지 않을 것이라는 전망도 내놨다. 그는 “일단 한 보름 이상 각개 약진을 해서 (판세를) 쭉 볼 것”이라며 “(진보당) 김재연 후보와 조국 후보, 김용남 후보 세 분이 분열되면 (국민의힘) 유의동 후보가 된다는 그런 결과가 아닌 이상 단일화가 쉽진 않을 것”이라고 말했다. 그는 “(자유와혁신) 황교안 후보도 (국민의힘 후보와) 단일화 안 할 것이고, 그렇게 되면 5자가 경쟁해 보는 것”이라고 했다.

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