[속보]지난달 생산·소비·투자 전부 늘었다···중동 전쟁 여파에도 반년 만에 ‘트리플 상승’

국가데이터처 3월 산업활동동향 발표 분기 기준으론 3년 만에 6개 지표 모두 상승

중동 전쟁에도 불구하고 지난달 생산·소비·투자가 모두 증가세를 이어갔다. 생산·소비·투자가 모두 증가하는 ‘트리플 상승’은 지난해 9월 이후 처음이다.

국가데이터처가 30일 발표한 3월 산업활동동향을 보면, 지난달 전 산업 생산은 전월대비 0.3% 증가했다. 2월 반도체 생산이 크게 늘었던 기저효과로 반도체(-8.1%) 등에서 생산이 줄었지만 자동차(7.8%), 기타운송장비(12.3%) 등에서 생산이 늘며 광공업 생산이 0.3% 늘었다.

서비스업 생산은 1.4% 증가했다. 소매판매는 음식료품 등 비내구재(-1.3%) 판매가 줄었지만 신학기 효과 등으로 통신기기와 컴퓨터 등 내구재(9.8%)와 신발과 가방 등 준내구재(0.3%) 판매가 늘며 1.8% 늘어났다.

설비투자는 운송장비 등에서 투자가 늘며 1.5% 늘었다. 건설기성은 지난 2월 기저효과의 영향으로 7.3% 줄었다.

분기 기준으론 전산업 생산, 광공업 생산, 서비스업 생산, 소매판매, 설비투자, 건설기성 등 생산·소비·투자 6개 지표가 모두 증가세를 보였다. 6개 지표가 모두 증가한 것은 지난 2023년 2분기 이후 11분기만이다.

1분기 전 산업 생산은 전분기 대비 1.7% 늘어 2021년 4분기 이후 17분기 만에 최고치를 기록했다.

소매판매는 2.4% 늘었고 설비투자는 12.6%나 증가했다.