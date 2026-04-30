서울 개별공시지가 올해 평균 4.9% 올랐다···용산-성동-강남 순

올해 서울의 개별공시지가가 전년대비 4.9% 올랐다. 용산구 상승세가 가장 컸고, 이어 성동구와 강남구가 뒤를 이었다.

서울시는 올해 1월1일 기준 85만7493필지에 대한 개별공시지가를 30일 결정·공시했다. 올해 개별공시지가 상승 폭은 전년(4.02%)보다 커졌다.

개별공시지가는 모든 자치구에서 올랐다. 평균 이상 오른 자치구는 용산구(9.20%), 성동구(6.52%), 강남구(6.30%), 서초구(5.82%), 마포구(5.35%), 광진구(5.28%), 영등포구(5.01%) 등 7곳이다.

시는 “올해 상향 결정된 표준지공시지가의 영향을 받아 개별공시지가 또한 일정 수준 상승했다”고 밝혔다. 개별공시지가는 표준지공시지가를 기준으로 산정한 개별 토지의 단위 면적당 적정 가격이다.

지가가 오른 토지는 84만5872필지로 전체의 약 98.6%를 차지했다. 하락한 토지는 2350필지(0.3%)였다. 작년과 공시지가가 같은 토지는 8천144필지(1.0%), 신규 토지는 1천127필지(0.1%)다.

서울에서 공시지가가 가장 높은 땅은 상업용 토지인 중구 충무로1가(명동) 24-2로, 2004년 이후 23년 연속 최고가 자리를 유지하고 있다. 올해 공시지가는 1㎡당 1억8천840만원였다.

최저 공시지가는 도봉구 도봉동 산 30(자연림)으로 1㎡당 6천940원이었다.

개별공시지가는 서울부동산정보광장 또는 부동산공시가격알리미에서 조회할 수 있다. 개별공시지가에 이의가 있는 경우 내달 29일까지 이의신청서를 제출할 수 있다.

이의신청서는 정부24 또는 부동산공시가격알리미를 통해 온라인으로 내거나 소재지 구청 또는 동주민센터에 제출하면 된다.