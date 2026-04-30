창간 80주년 경향신문

이란 축구협회, 캐나다 입국 막혀 FIFA 총회 참석 못해···“혁명수비대 출신 협회장 불허”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이란 축구협회 지도부가 FIFA 총회 참석을 위해 캐나다 토론토를 방문했으나, 공항 입국 과정에서 부당한 대우를 받았다며 귀국길에 올랐다고 이란 타스님통신이 29일 보도했다.

캐나다 정부는 이란 축구협회 회장이 과거 이란 이슬람혁명수비대에서 복무했던 이력을 문제 삼아 입국을 거부했다.

타스님에 따르면 이란 축구협회의 메흐디 타즈 회장, 헤다야트 몸비니 사무총장, 하메드 모메니 부사무총장 등 대표단 일행은 이날 공식 비자를 취득해 토론토에 도착했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이란 축구협회, 캐나다 입국 막혀 FIFA 총회 참석 못해···“혁명수비대 출신 협회장 불허”

입력 2026.04.30 08:17

수정 2026.04.30 08:32

펼치기/접기
  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2026 북중미 월드컵 앞두고 회원국 모이는 자리

“공식 비자 받았지만 입국 심사 과정서 모욕당해”

캐나다 측 “혁명수비대 관련자는 입국할 수 없다”

메흐디 모함마드 나비 이란 축구협회 수석부회장(가운데 오른쪽)과 악수하는 잔니 인판티노 국제축구협회(FIFA) 회장(왼쪽)이 지난달 31일 경기 시작 전 악수하고 있다. 로이터연합뉴스

메흐디 모함마드 나비 이란 축구협회 수석부회장(가운데 오른쪽)과 악수하는 잔니 인판티노 국제축구협회(FIFA) 회장(왼쪽)이 지난달 31일 경기 시작 전 악수하고 있다. 로이터연합뉴스

이란 축구협회 지도부가 FIFA(국제축구연맹) 총회 참석을 위해 캐나다 토론토를 방문했으나, 공항 입국 과정에서 부당한 대우를 받았다며 귀국길에 올랐다고 이란 타스님통신이 29일(현지시간) 보도했다.

캐나다 정부는 이란 축구협회 회장이 과거 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)에서 복무했던 이력을 문제 삼아 입국을 거부했다.

타스님에 따르면 이란 축구협회의 메흐디 타즈 회장, 헤다야트 몸비니 사무총장, 하메드 모메니 부사무총장 등 대표단 일행은 이날 공식 비자를 취득해 토론토에 도착했다.

이들은 30일 밴쿠버에서 열리는 FIFA 총회 참석을 위해 이동 중이었다. 2026 북중미 월드컵을 앞두고 FIFA의 211개 회원국 축구협회 대표들이 한자리에 모이는 자리다.

그러나 입국 심사 과정에서 캐나다 이민국 관리들의 부적절한 행동과 더불어 이란군 내 최고 권위 조직(이슬람혁명수비대 지칭 추정)에 대한 모욕적인 발언이 이어졌다고 타스님은 전했다.

결국 이란 대표단은 캐나다 입국을 거부하고 첫 항공편을 이용해 튀르키예를 거쳐 귀국길에 올랐다.

사건 직후 FIFA 관계자들은 이란 대표단에 즉각 연락을 취해 깊은 유감을 표명했다고 타스님은 전했다. 이에 FIFA 측은 이란 국가대표팀의 품격 있는 월드컵 참가를 보장하기 위해 잔니 인판티노 회장과 이란 축구협회 고위 지도부 간의 별도 회담을 조만간 FIFA 본부에서 개최하겠다고 발표했다.

캐나다 정부는 타즈 회장이 과거 IRGC에 복무했던 이력을 문제 삼아 입국을 거부했다는 입장이다. IRGC는 미국과 캐나다의 제재를 받고 있다. 캐나다 이민국은 개별적인 입국 거부 건에 대해 논평하지 않는다면서도 “IRGC 관련자들은 캐나다에 입국할 수 없다”고 밝혔다고 AFP통신이 전했다.

개리 아난다생가리 캐나다 공공안전부 장관 역시 특정 사례에 대해 논평할 수 없다면서도 IRGC 관련 인물은 캐나다에서 환영받지 못한다고 말했다고 로이터가 전했다.

앞서 미국의 마코 루비오 국무장관도 지난주 기자들을 만나 2026 북중미 월드컵에 이란 선수들이 참가하는 것을 반대하지 않는다면서도 IRGC 관련자와 함께 참여하는 것은 허용되지 않을 것이라고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글