생후 8개월 아들 폭행해 숨지게 한 30대 긴급 체포

생후 8개월 된 아들의 머리를 여러 차례 폭행해 숨지게 한 30대가 경찰에 긴급체포됐다.

경기남부경찰청은 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(아동학대치사) 혐의로 A씨(30대)를 체포해 조사 중이라고 30일 밝혔다.

A씨는 지난 10일쯤 경기 시흥시 소재 자택에서 생후 8개월 된 아들 B군의 머리를 TV리모컨으로 여러 차례 폭행하는 등 학대해 숨지게 한 혐의를 받는다. 아이는 병원 치료도 제대로 받지 못하다가 지난 14일 숨졌다.

A씨 부부는 폭행 이후 지난 10일 B군을 데리고 부천에 있는 한 병원을 찾았던 것으로 파악됐다. 당시 B군은 두개골이 골절되는 등 심각한 머리 손상을 입은 상태였다.

의료진은 입원 치료가 필요하다고 판단했지만, A씨는 아이를 입원시키지 않고 그대로 귀가했다. 이후 A씨는 집에서 의식을 잃은 B군을 발견해 13일 오후 같은 부천 소재 병원을 방문했다. 하지만 B군은 14일 오전 결국 숨졌다.

사건을 접수한 경찰은 B군의 사망에 A씨 부부가 관여했을 가능성을 의심하고 수사에 착수했다. 이후 집 안에 설치된 홈캠(가정용 폐쇄회로TV) 영상을 분석하던 중, A씨 부부가 숨진 B군만 남겨둔 채 수 시간씩 자리를 비우는 행위를 여러 차례 반복한 사실을 포착했다.

경찰은 상습 방임 정황을 토대로 A씨 부부를 추궁했고, A씨는 결국 자신의 폭행 사실을 인정한 것으로 알려졌다. A씨는 경찰 조사에서 “아이가 잠을 자지 않고 칭얼거려 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청하는 한편 B군의 친부에 대해서도 방임 및 학대 방조 여부 등을 조사할 방침이다.