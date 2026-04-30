반도체서만 54조원 벌었다···삼성전자 1분기 영업이익 전체 57.2조원 ‘역대 최대’

전년 동기보다 756.1% ‘수직 상승’ 매출 133조8734억원, 69.2% 성장

삼성전자가 올해 1분기 영업이익이 57조2328억원을 기록했다고 30일 공시했다. 반도체 부문에서만 54조원에 가까운 영업이익을 거뒀다.

삼성전자는 이날 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 전년 동기보다 756.1% 늘어난 57조2328억원, 매출은 전년 동기보다 69.2% 늘어난 133조8734억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 순이익은 47조2253억원으로 474.3% 늘었다.

매출과 영업익 모두 분기 기준 역대 최대 실적이다.

특히 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문이 매출 81조7000억원, 영업이익 53조7000억원을 기록했다.

세트(완제품) 사업을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문은 매출 52조7000억원, 영업이익 3조원으로 집계됐다.

삼성전자는 “2분기에도 반도체(DS) 부문은 인공지능(AI) 인프라 투자 확대 지속으로 메모리 가격 상승세가 이어져 추가 실적 개선이 기대된다”고 밝혔다. 삼성전자는 7세대 고대역폭메모리(HBM4E) 샘플 공급에 나서고, 하반기 출시 예정인 신규 그래픽처리장치(GPU) 및 중앙처리장치(CPU)용 초기 메모리 수요에도 적극 대응할 계획이라고 밝혔다.

삼성전자는 또 “DX부문은 프리미엄 중심 제품 판매 확대와 구조적 비용 효율화를 추진하는 동시에 중장기 조직 경쟁력 강화 등 근본적인 사업 체질 개선과 미래 성장동력 확보에 주력할 방침이다”고 밝혔다.