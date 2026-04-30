인천서 올해 첫 비브리오패혈증균 검출···“작년보다 한 달 빨라”

인천 바닷물에서 올해 첫 비브리오패혈증균이 검출됐다.

인천시 보건환경연구원은 지난 27일 인천 연안 해수에서 올해 첫 비브리오패혈증균이 검출됐다고 30일 밝혔다. 이는 지난해보다 한 달가량 앞당겨진 것이다.

비브리오패혈증균은 겨울철 해저 갯벌에서 월동하다가 해수 온도가 18℃ 이상으로 상승하는 봄철부터 표층수에서 검출된다. 오염된 어패류를 날로 섭취하거나 상처 난 피부가 오염된 해수에 접촉할 경우 감염될 수 있다. 사람 간 전파는 이뤄지지 않는다.

비브리오패혈균에 의해 감염되는 비브리오패혈증은 12~72시간의 잠복기를 거쳐 급성 발열과 오한, 복통, 설사 등이 나타나고, 발열 후 24시간 이내에 주로 하지에서 발진, 부종이 발생해 수포나 출혈성 물집으로 진행될 수 있다.

심하면 괴사성 병변으로 악화될 수 있다. 특히 간경화·간암 등 만성 간 질환자와 당뇨병 환자 등 고위험군은 감염 시 치명률이 50%에 달해 각별한 주의가 요구된다.

예방을 위해서는 어패류는 5℃ 이하에서 보관하고, 충분히 익혀서 먹어야 한다. 또한 상처가 있는 경우 바닷물 접촉을 자제하고, 도마와 칼 등 조리기구는 반드시 소독해서 사용해야 한다.

김명희 인천시 보건환경연구원장은 “기후 변화 등의 영향으로 비브리오패혈증균의 활동 시기가 점차 앞당겨지고 있다”며 “기저질환이 있는 고위험군은 해산물 섭취와 해수 접촉 시 예방수칙을 철저히 지켜 감염을 차단해야 한다”고 말했다.