경기도 “노동절에 중소기업 노동자 복지비 지급”···1인당 40만원씩 지역화폐로

경기도가 노동절(5월1일)을 맞아 중소기업 노동자 1861명에게 1인당 40만원의 복지비를 지역화폐로 지급한다고 30일 밝혔다.

재원은 경기공동근로복지기금 약 7억4400만원을 활용한다. 복지기금은 지방정부와 기금 조성 참여 기업이 공동으로 기금을 조성하면 고용노동부가 일정 범위 내에서 추가 지원해 조성된다.

도는 대기업과 비교해 턱없이 부족한 중소기업의 복지 격차를 줄이기 위해 참여기업 노동자에게 노동절과 설, 추석에 맞춰 40만원씩 연 120만원을 복지비로 지원하고 있다.

지난해는 양주시 39개 기업, 노동자 463명에게 지급됐고, 올해는 5개 시군 159개 기업의 노동자 1861명에게 지급돼 지난해 대비 규모가 약 4배 증가했다.

복지비는 전액 각 시군의 지역화폐로 지급돼 지역경제 활성화 효과도 기대할 수 있다. 도는 “노동자들의 두둑해진 지갑이 대형마트가 아닌 전통시장과 골목상권에서의 소비로 직결돼, 노동 복지 증진이 곧 팍팍한 지역 상권을 살리는 경제 선순환 역할까지 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

도는 경기공동근로복지기금의 규모를 계속해서 확대해 명절이나 노동절 등 주요 시기마다 더 많은 중소기업 노동자가 복지 혜택을 누리도록 할 방침이다.

경기도 관계자는 “경기공동근로복지기금은 중소기업 노동자가 현장에서 바로 체감할 수 있는 복지사업”이라며 “앞으로도 더 많은 중소기업과 노동자가 참여하도록 기금 확대와 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.