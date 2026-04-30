창간 80주년 경향신문

올리브영, 서울 광장시장에 ‘1960년대 복고풍 매장’ 열어

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

CJ올리브영이 외국인이 많이 찾는 서울 종로구 광장시장에 30일 복고풍 매장을 열었다.

올리브영은 앞으로 매장 수익금 일부를 활용해 명절 성수기 마케팅 등을 시장 상인들과 공동으로 기획하기로 했다.

올리브영 측은 "방한 외국인의 광장시장 방문을 늘리는 동시에 광장시장을 K-컬처 전반을 아우르는 필수 관광 코스로 발전시키겠다"며 "앞으로도 광장마켓점처럼 지역별 특색을 담은 'K-뷰티 랜드마크'를 전국에 조성할 계획"이라고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

올리브영, 서울 광장시장에 ‘1960년대 복고풍 매장’ 열어

입력 2026.04.30 10:09

  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

CJ올리브영이 30일 서울 종로구 광장시장에 연 ‘광장마켓점’. 올리브영 제공

CJ올리브영이 30일 서울 종로구 광장시장에 연 ‘광장마켓점’. 올리브영 제공

CJ올리브영이 외국인이 많이 찾는 서울 종로구 광장시장에 30일 복고풍 매장을 열었다.

올리브영은 1960년대 상점에 K-뷰티를 입힌 ‘올영양행’ 콘셉트의 ‘광장마켓점’을 열었다고 밝혔다. 매장은 시장 대표 상징인 주단부 2층에 244평 규모로 조성됐다. 매장을 복고풍으로 꾸며 광장시장의 과거와 현재를 동시에 느낄 수 있도록 했다.

올리브영은 시장과의 상생과 조화에도 신경 썼다고 밝혔다. 광장시장 대표 먹거리인 김부각, 건과일 등을 스낵류를 매장에서 판매하지 않는다. 그 대신, 광장시장과 어울리는 자연 원료를 주제로 상품을 추천하는 ‘원물 큐레이션 존’을 운영한다.

매장은 외국인 관광객 맞춤형으로 꾸몄다. ‘레트로 포토 존’에서는 한복과 두루마기, 액세서리 등을 착용하고 사진을 찍을 수 있다. ‘뷰티케어 체험 서비스’는 외국인도 쉽게 체험할 수 있도록 영어, 중국어, 일본어 등을 지원한다. 전통문양 키링, 마그넷 등 기념품도 판매한다.

올리브영은 이날 광장시장 상인총연합회, 광장주식회사와 지역 동반성장을 위한 상생 협약을 맺었다. 올리브영은 앞으로 매장 수익금 일부를 활용해 명절 성수기 마케팅 등을 시장 상인들과 공동으로 기획하기로 했다.

올리브영 측은 “방한 외국인의 광장시장 방문을 늘리는 동시에 광장시장을 K-컬처 전반을 아우르는 필수 관광 코스로 발전시키겠다”며 “앞으로도 광장마켓점처럼 지역별 특색을 담은 ‘K-뷰티 랜드마크’를 전국에 조성할 계획”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글