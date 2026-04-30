올리브영, 서울 광장시장에 ‘1960년대 복고풍 매장’ 열어

CJ올리브영이 외국인이 많이 찾는 서울 종로구 광장시장에 30일 복고풍 매장을 열었다.

올리브영은 1960년대 상점에 K-뷰티를 입힌 ‘올영양행’ 콘셉트의 ‘광장마켓점’을 열었다고 밝혔다. 매장은 시장 대표 상징인 주단부 2층에 244평 규모로 조성됐다. 매장을 복고풍으로 꾸며 광장시장의 과거와 현재를 동시에 느낄 수 있도록 했다.

올리브영은 시장과의 상생과 조화에도 신경 썼다고 밝혔다. 광장시장 대표 먹거리인 김부각, 건과일 등을 스낵류를 매장에서 판매하지 않는다. 그 대신, 광장시장과 어울리는 자연 원료를 주제로 상품을 추천하는 ‘원물 큐레이션 존’을 운영한다.

매장은 외국인 관광객 맞춤형으로 꾸몄다. ‘레트로 포토 존’에서는 한복과 두루마기, 액세서리 등을 착용하고 사진을 찍을 수 있다. ‘뷰티케어 체험 서비스’는 외국인도 쉽게 체험할 수 있도록 영어, 중국어, 일본어 등을 지원한다. 전통문양 키링, 마그넷 등 기념품도 판매한다.

올리브영은 이날 광장시장 상인총연합회, 광장주식회사와 지역 동반성장을 위한 상생 협약을 맺었다. 올리브영은 앞으로 매장 수익금 일부를 활용해 명절 성수기 마케팅 등을 시장 상인들과 공동으로 기획하기로 했다.

올리브영 측은 “방한 외국인의 광장시장 방문을 늘리는 동시에 광장시장을 K-컬처 전반을 아우르는 필수 관광 코스로 발전시키겠다”며 “앞으로도 광장마켓점처럼 지역별 특색을 담은 ‘K-뷰티 랜드마크’를 전국에 조성할 계획”이라고 밝혔다.