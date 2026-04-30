세종시, 복지 사각지대 겨냥 ‘식료품 꾸러미’···주 2회 선착순 지원

조치원 푸드마켓서 화·목 운영 월 1회·2만원 상당, 하루 50가구 한정

세종시는 매주 화요일과 목요일 ‘세종형 먹거리 기본보장사업’을 통해 식료품 꾸러미를 지원한다고 30일 밝혔다.

이번 사업은 기초생활보장 등 기존 복지제도의 수혜를 받지 못하면서도 생계에 어려움을 겪는 복지 사각지대 가구를 발굴·지원하기 위해 추진된다.

시는 조치원읍에 위치한 세종사랑나눔푸드마켓에 전용 부스를 설치하고 공휴일을 제외한 매주 화·목요일 오후 2시부터 5시까지 운영한다.

지원 규모는 가구당 월 1회, 2만원 상당의 식료품 꾸러미로 하루 50가구에 한해 선착순으로 제공된다.

지원을 희망하는 시민은 현장에서 신청서와 자가점검표를 작성한 뒤 꾸러미를 수령할 수 있다.

대리 수령은 불가능하며 시설·단체 이용자나 기존 푸드마켓 지원 대상자는 제외된다.

시는 식료품 수령 과정에서 기초 상담을 병행해 긴급 위기 여부를 파악하고 읍면동 맞춤형복지팀과 연계해 공공·민간 복지서비스를 추가 안내할 계획이다.

김려수 시 보건복지국장은 “이번 사업은 단순한 먹거리 지원을 넘어 도움이 필요한 시민을 발굴하고 맞춤형 복지로 연결하는 징검다리 역할을 할 것”이라며 “위기가구가 적시에 지원을 받을 수 있도록 적극 추진하겠다”고 말했다.