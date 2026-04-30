창간 80주년 경향신문

세종시, 복지 사각지대 겨냥 ‘식료품 꾸러미’···주 2회 선착순 지원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

세종시는 매주 화요일과 목요일 '세종형 먹거리 기본보장사업'을 통해 식료품 꾸러미를 지원한다고 30일 밝혔다.

시는 식료품 수령 과정에서 기초 상담을 병행해 긴급 위기 여부를 파악하고 읍면동 맞춤형복지팀과 연계해 공공·민간 복지서비스를 추가 안내할 계획이다.

김려수 시 보건복지국장은 "이번 사업은 단순한 먹거리 지원을 넘어 도움이 필요한 시민을 발굴하고 맞춤형 복지로 연결하는 징검다리 역할을 할 것"이라며 "위기가구가 적시에 지원을 받을 수 있도록 적극 추진하겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

세종시, 복지 사각지대 겨냥 ‘식료품 꾸러미’···주 2회 선착순 지원

입력 2026.04.30 10:19

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

조치원 푸드마켓서 화·목 운영

월 1회·2만원 상당, 하루 50가구 한정

세종시청 전경. 강정의 기자

세종시청 전경. 강정의 기자

세종시는 매주 화요일과 목요일 ‘세종형 먹거리 기본보장사업’을 통해 식료품 꾸러미를 지원한다고 30일 밝혔다.

이번 사업은 기초생활보장 등 기존 복지제도의 수혜를 받지 못하면서도 생계에 어려움을 겪는 복지 사각지대 가구를 발굴·지원하기 위해 추진된다.

시는 조치원읍에 위치한 세종사랑나눔푸드마켓에 전용 부스를 설치하고 공휴일을 제외한 매주 화·목요일 오후 2시부터 5시까지 운영한다.

지원 규모는 가구당 월 1회, 2만원 상당의 식료품 꾸러미로 하루 50가구에 한해 선착순으로 제공된다.

지원을 희망하는 시민은 현장에서 신청서와 자가점검표를 작성한 뒤 꾸러미를 수령할 수 있다.

대리 수령은 불가능하며 시설·단체 이용자나 기존 푸드마켓 지원 대상자는 제외된다.

시는 식료품 수령 과정에서 기초 상담을 병행해 긴급 위기 여부를 파악하고 읍면동 맞춤형복지팀과 연계해 공공·민간 복지서비스를 추가 안내할 계획이다.

김려수 시 보건복지국장은 “이번 사업은 단순한 먹거리 지원을 넘어 도움이 필요한 시민을 발굴하고 맞춤형 복지로 연결하는 징검다리 역할을 할 것”이라며 “위기가구가 적시에 지원을 받을 수 있도록 적극 추진하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글