‘창업주 뜻 기리자’··· 롯데, 울산과학관 15주년 맞아 대규모 환경정화

울산 지역 롯데그룹 계열사들이 창업주 고(故) 신격호 명예회장이 건립한 울산과학관 개관 15주년을 맞아 봉사활동에 나섰다.

롯데지주와 울산에 사업장을 둔 롯데케미칼, 롯데정밀화학 등 15개 계열사와 롯데재단 임직원 50여 명은 29일 울산과학관 일대에서 환경정화 활동을 전개했다. 이번 활동은 2024년 태화강 국가정원, 2025년 강동몽돌해변에 이어 3년째 진행된 그룹 차원의 통합 사회공헌사업이다.

올해 활동 장소인 울산과학관은 신 명예회장이 사재 240억 원을 출연해 2011년 건립 후 기부채납한 시설이다. 개관 이후 지역 청소년을 위한 과학교육 거점 역할을 해왔으며 올해로 개관 15주년을 맞았다.

롯데 측에 따르면 2016년부터 2025년까지 10년간 울산 지역 사회공헌을 위해 투입된 예산은 총 189억 원 규모다. 롯데지주의 ‘mom편한 놀이터’ 조성, 롯데정밀화학의 상자텃밭 캠페인, 롯데백화점 울산점의 소외계층 의류 나눔 등이 대표적이다. 지난해 3월 울주 산불 당시에는 계열사들이 생수 2만병과 식료품 등 구호 물품을 지원하기도 했다.

롯데 계열사는 울산을 거점으로 다양한 친환경 사업을 추진 중이다. 롯데정밀화학은 청정 암모니아 공급 인프라를 확충하고 있으며, 롯데SK에너루트는 최근 수소 연료전지 발전소인 ‘울산하이드로젠파워’를 준공해 상업운전에 들어갔다.

양호철 울산지역 롯데 계열사 협의체 의장은 “창업주의 고향 사랑이 담긴 울산과학관 15주년 사회공헌 활동이라는 점에서 보람을 느낀다”며 “앞으로도 지역 사회와 동행하는 활동을 지속하겠다”고 말했다.