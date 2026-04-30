태안 꽃게 생산량 ‘2배 급증’···‘5년 복원사업’ 마지막 퍼즐 맞춘다

산란시설물·종자 방류 등 10억 투입 사후관리 체계 구축으로 지속가능성 확보

충남 태안군이 연평균 꽃게 생산량을 2배 이상 끌어올린 5개년 자원 회복 사업을 마무리한다.

태안군은 꽃게 산란시설물 30개를 설치·운영하는 내용 등을 담은 ‘2026년 꽃게 산란·서식장 조성사업’을 추진한다고 30일 밝혔다. 이번 사업은 2022년부터 이어온 꽃게 자원 회복 사업의 최종 연차로, 남면부터 근흥면 해역까지 총사업비 10억원이 투입된다.

올해는 산란장 조성과 서식지 개선을 중심으로 산란시설물 30개 설치·운영, 외포란 어미꽃게 400마리 이상 생산·투입, 약 1500㎥ 규모 자연석 투하, 꽃게 종자 160만마리 방류 등이 추진된다.

사업 시행 전인 2019~2021년 태안군의 연평균 꽃게 생산량은 약 1100t 수준이었으나, 사업 추진 이후인 2022년부터 지난해까지 약 2200t으로 증가했다. 군은 이 기간 충남 내 꽃게 생산량 1위를 유지하며 사업 효과가 확인됐다고 밝혔다.

태안군은 올해 단순한 사업 마무리를 넘어 사후관리 체계 구축에 집중할 방침이다. 산란시설물의 재활용과 유지관리 기반을 마련하고 축적된 모니터링 자료를 토대로 지속 가능한 자원 관리 체계로 전환할 계획이다.

또 오는 11~12월 중 사업 성과보고회를 열어 5년간의 추진 성과를 어업인과 공유하고 향후 관리 방향을 제시할 예정이다.

군 관계자는 “5년간의 사업으로 꽃게 생산량이 2배 이상 증가한 점이 가장 큰 성과”라며 “마지막 연차에도 종자 방류와 서식지 개선을 철저히 추진해 어업인 소득 증대로 이어지도록 하겠다”고 말했다.