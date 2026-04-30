전국 60곳서만 팝니다, 놓치지 말고 오세요···경북사과 최대 19% 할인

장바구니 물가 부담 완화 특별전 하나로마트 60곳에 90톤 공급

경북도는 다음달 1~5일 전국 주요 하나로마트에서 ‘힘내라 대한민국! 데일리 경북사과 특별전’을 열고 사과를 최대 19% 할인 판매한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 중동 사태 등 대외 경제 불안으로 위축된 소비심리 회복과 장바구니 물가 부담 완화를 위해 마련됐다. 경북지역 과수통합브랜드 ‘데일리(daily)’를 통해 도내에서 생산된 사과를 전국에 공급하고 소비 촉진에 나선다.

특별전은 전국 주요 하나로마트 60곳에서 동시에 진행되며 총 90t 규모의 사과가 공급된다. 농협유통 양재·창동점 등 핵심 거점 매장을 중심으로 집중 홍보가 이뤄진다.

판매가격은 1.5㎏(5~7과) 기준 정상가 1만500원에서 행사 기간 8500원으로 낮아진다. 실제 판매가격은 매장별로 일부 차이가 있을 수 있다.

행사에는 대경사과원예농협, 영주농협, 문경농협, 풍기농협 등 주요 산지 조직이 참여한다. 물량을 확대 공급하는 방식으로 가격을 낮췄다.

경북도는 이번 행사를 통해 소비자 물가 부담을 낮추고 산지 물량을 조기 소진해 수급 안정에 도움이 될 것으로 보고 있다. ‘데일리’ 브랜드 인지도 제고와 유통 경쟁력 강화도 기대한다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 “이번 특별전은 어려운 경제 여건 속에서 소비자의 장바구니 부담을 덜고 농가에는 안정적인 판로를 제공하기 위한 행사”라며 “앞으로도 시장 상황에 맞는 선제적 소비 촉진 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.