어린이날 연휴 안동 유교랜드 오세요···체험행사 등 즐길거리 풍성

경북문화관광공사는 어린이날 연휴를 맞아 다음달 2~5일 안동 유교랜드에서 온 가족이 함께 즐길 수 있는 문화행사를 연다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 어린이 눈높이에 맞춘 체험 프로그램과 공연, 전시를 결합한 가족형 문화 콘텐츠로 구성됐다. 풍선아트 공연과 인형 캐릭터 포토타임, 체험형 이벤트 등 다양한 즐길거리를 통해 관람객 참여를 유도한다.

행사 기간 매일 오후 2시 유교랜드 원형무대에서는 풍선아트 공연이 펼쳐진다. 전시장 곳곳에서는 인형탈 캐릭터와의 포토타임과 키다리 아저씨 풍선 제작 이벤트가 진행된다.

관람객 참여형 프로그램도 마련됐다. 모바일 스탬프 투어는 전시관 QR코드를 촬영해 미션을 완료하면 기념품을 제공하는 방식으로 운영된다. 네이버 포토 리뷰 이벤트를 통해 후기 작성 관람객에게도 기념품이 증정된다. 야외 공간에서는 푸드트럭이 운영돼 다양한 먹거리도 즐길 수 있다.

기획전시실에서는 조선시대 산천과 지리 정보를 담은 ‘아름다운 필사, 최현길 고지도전’이 다음달 8일까지 열린다. 동여도, 남원부 지도 등 약 50여 점의 고지도가 공개된다.

5월 이달의 안동인으로 선정된 조선 과학자 이천의 업적을 소개하는 코너도 운영된다. 금속활자와 천문기기 개발 등 조선 과학기술의 성과를 살펴볼 수 있다.

유교랜드는 안동문화관광단지 내 위치한 국내 최초 유교문화 테마파크로, 선비의 일생을 주제로 한 스토리텔링형 전시와 ICT 기반 체험 콘텐츠를 결합한 복합 문화공간이다.

김남일 경북문화관광공사 사장은 “어린이날 연휴를 맞아 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험과 이벤트를 준비했다”고 말했다.