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본문 요약

다음달 1일 노동절을 맞아 양대 노총이 서울 광화문·여의도 일대에서 각각 수만명 규모의 대규모 집회 및 행진을 진행한다.

서울경찰청은 30일 보도자료를 내고 다음달 1일 서울 도심권과 여의도권의 대규모 집회·행진에 따른 교통혼잡이 예상된다며 이같이 밝혔다.

경찰에 따르면 노동절을 맞아 민주노총 산하 단체들은 다음달 1일 오후 1시부터 서울 종로구 종로·을지로·율곡로 등에서 사전 집회를 연다.

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내일 종로·여의도 갈 땐 대중교통 이용해주세요···서울 각지서 노동절 집회

입력 2026.04.30 10:46

수정 2026.04.30 11:31

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  • 김태욱 기자

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양대 노총, 수만명 규모 집회·행진

경찰, 도심권·여의도 교통혼잡 예상

지난해 5월1일 서울 숭례문에서 시청광장에 이르는 대로에서 ‘2025 세계 노동절 대회’를 마친 참가자들이 행진을 시작하고 있다. 이준헌 기자

지난해 5월1일 서울 숭례문에서 시청광장에 이르는 대로에서 ‘2025 세계 노동절 대회’를 마친 참가자들이 행진을 시작하고 있다. 이준헌 기자

다음달 1일 노동절을 맞아 양대 노총이 서울 광화문·여의도 일대에서 각각 수만명 규모의 대규모 집회 및 행진을 진행한다. 경찰은 도심권 일부 도로의 교통혼잡이 예상된다며 시민들의 대중교통 이용을 당부했다.

서울경찰청은 30일 보도자료를 내고 다음달 1일 서울 도심권과 여의도권의 대규모 집회·행진에 따른 교통혼잡이 예상된다며 이같이 밝혔다.

경찰에 따르면 노동절을 맞아 민주노총 산하 단체들은 다음달 1일 오후 1시부터 서울 종로구 종로·을지로·율곡로 등에서 사전 집회를 연다. 이어 오후 3시부터는 서울 종로구 세종대로에서 대규모 집회를 진행한 뒤 시청교차로 방면으로 행진할 예정이다. 서울 영등포구 여의대로에서는 같은 날 오후 2시부터 한국노총이 집회를 개최한다.

경찰은 집회·행진이 진행되는 동안 교통혼잡으로 인한 불편을 최소화하기 위해 집회 장소에 가변 차로를 운영하고, 교통경찰 약 200명을 배치해 현장을 관리할 방침이다.

경찰 관계자는 “(노동절 서울 도심권의)극심한 교통혼잡이 예상된다”며 “가급적 지하철을 이용하고, 부득이 차량을 이용할 경우 교통정보 등을 미리 확인해달라”고 말했다.

노동절 집회 시간·장소와 자세한 교통상황 등은 서울경찰청 교통정보 안내전화(02-700-5000)와 교통정보센터 홈페이지(www.spatic.go.kr), 카카오톡 서울교통정보를 통해 확인할 수 있다.

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