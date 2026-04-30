나만 빼고 다 먹었대···‘연세우유 생크림빵’, 4년3개월 만에 1억개 판매 돌파

편의점 CU 상품 ‘연세우유 생크림빵’
출시 첫 달 50만개 판매 후 최단기간 기록
편의점 CU에서 판매하는 ‘연세우유 생크림빵’이 출시 4년여 만에 누적 판매량 1억개를 돌파했다. 편의점 상품으로는 최단기간에 1억개 판매를 달성했다.
CU를 운영하는 BGF리테일은 2022년 1월 출시한 연세우유 크림빵이 약 4년3개월 만에 누적 판매량 1억개를 돌파했다고 30일 밝혔다. BGF리테일에 따르면 이 빵은 출시 첫 달 50만개를 판매했고, 1년 만에 1900만개, 2년 만에 5000만개가 팔렸다. 이후에도 연간 2000만개 이상 판매를 유지했다. 이는 하루 평균 6만4500개, 분당 45개가량이 팔린 것이다.
연세우유 크림빵은 전체 중량의 약 80%를 크림으로 채운 게 인기 요인이었다. KBO 구단 ‘두산 베어스’, 교보문고, EBS 등과 협업하면서 총 39종의 새로운 상품을 내놓은 전략도 주효했다. 연세유업과의 협업을 통해 원재료 신뢰도 확보했다. 연세유업은 1억개 판매 돌파를 기념해 다음달 29~30일 서울 마포구 연남동에서 소비자 참여형 팝업 스토어 ‘빵빵랜드’를 연다.