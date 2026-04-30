나만 빼고 다 먹었대···‘연세우유 생크림빵’, 4년3개월 만에 1억개 판매 돌파

편의점 CU에서 판매하는 '연세우유 생크림빵'이 출시 4년여 만에 누적 판매량 1억개를 돌파했다.

CU를 운영하는 BGF리테일은 2022년 1월 출시한 연세우유 크림빵이 약 4년3개월 만에 누적 판매량 1억개를 돌파했다고 30일 밝혔다.

BGF리테일에 따르면 이 빵은 출시 첫 달 50만개를 판매했고, 1년 만에 1900만개, 2년 만에 5000만개가 팔렸다.