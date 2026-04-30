미국 만찬장 총격범, 범행 직전 호텔방 셀카 남겼다

도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자협회 만찬장 인근에서 총격 사건을 벌인 용의자가 수주 전부터 범행을 준비하고, 직전에는 호텔 방에서 셀카까지 촬영한 사실이 드러났다.

미국 검찰은 법원에 제출한 자료를 통해 총격 용의자 콜 토머스 앨런(31)의 범행 전후 동선과 범행 직전 촬영한 사진 등을 공개했다고 월스트리트저널(WSJ) 등이 29일(현지시간) 보도했다.

산탄총과 칼 등으로 무장한 앨런은 지난 25일 저녁, 워싱턴DC 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 백악관 출입기자협회 만찬장 인근 보안검색 구역으로 돌진해 총격을 가하다 체포됐다. 당시 행사장에는 트럼프 대통령 부부가 참석 중이었으며, 현장은 긴급 대피 소동이 벌어졌다.

검찰 자료에 따르면 앨런은 지난 6일 워싱턴 힐튼 호텔에 이틀 숙박을 예약했다. 이후 21일 승차공유 서비스를 이용해 자택에서 로스앤젤레스 유니온역으로 이동했고, 암트랙 열차를 타고 시카고를 거쳐 범행 하루 전인 24일 오후 워싱턴에 도착했다. 도착 후에는 3일권 메트로 여행카드를 구입해 호텔로 향했다.

검찰이 휴대전화 기록과 일기 등을 분석한 결과, 앨런은 수주 전부터 트럼프 대통령의 동선과 기자단 만찬 정보를 조사해온 것으로 나타났다. 범행 당일에도 호텔 방을 여러 차례 오가며 트럼프 대통령의 위치를 보여주는 뉴스와 웹사이트를 반복 검색한 것으로 조사됐다.

공개된 셀카 사진에는 앨런이 호텔 방 거울 앞에서 옅은 미소를 지은 채 검은색 셔츠와 바지를 입고, 탄약이 든 가죽 가방과 칼집을 착용한 모습이 담겼다.

체포 당시 그는 산탄총과 권총, 단검, 와이어 커터, 휴대전화, 사용하지 않은 여러 개의 탄창 등을 소지하고 있었다. 호텔 객실에서도 추가 무기와 탄약이 발견됐다.

조사 결과 앨런이 소지한 권총과 산탄총은 각각 2023년과 2025년 캘리포니아에서 합법적으로 판매된 것으로 확인됐다.

미 법무부는 앨런의 구금을 무기한 유지해 달라는 20쪽 분량의 의견서를 법원에 제출했다. 법무부는 이번 사건을 극단적 정치 폭력 행위로 규정하며 “트럼프 행정부 인사들이 공개 석상에 나설 때마다 범행 동기가 지속될 수 있다”고 밝혔다.