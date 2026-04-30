이주노동자 ‘에어건 상해’ 업체 대표, “귀국해라” 협박한 대표 아내 검찰 송치

이주노동자의 신체에 에어건을 분사해 장기손상을 입힌 혐의를 받는 업체 대표가 검찰에 넘겨졌다.

경기남부경찰청은 30일 특수상해 등 혐의로 구속된 화성시 소재 금속세척업체 대표 A씨(60대)를 수원지검에 구속 송치했다고 밝혔다. 또 A씨의 아내를 협박 혐의로, 해당 업체 간부 C씨를 상해 혐의로 각각 불구속 송치했다.

A씨는 지난 2월 20일 자신의 업체에서 일하던 태국 국적 이주노동자 B씨(40대)의 항문 부위에 산업용 에어건을 밀착해 고압 상태의 공기를 분사한 혐의를 받고 있다. A씨의 아내는 B씨를 협박해 귀국을 종용한 혐의를, C씨는 2년 전 또 다른 이주 노동자를 폭행한 혐의를 받는다.

A씨 부부는 범행 당일인 지난 2월 20일 오후 8시9분쯤 B씨를 데리고 수원시 영통구 아주대병원으로 갔으나 진료를 받지 못하자 119에 신고했다.

이들은 출동한 구급대원과 경찰관에게 “지인들과 에어건으로 장난을 치다가 다쳤다”고 허위로 진술했다. 또 “다른 병원에 데려가겠다”며 현장 상황을 종결시킨 뒤, 중상인 B씨를 병원이 아닌 숙소에 방치했다.

이 과정에서 A씨의 아내는 B씨가 미등록 이주민인 점을 들면서 “본국으로 돌아가지 않으면 잡혀갈 수도 있다”고 귀국 종용과 함께 협박성 발언도 한 것으로 조사됐다.

경찰은 이 사건을 수사하는 과정에서 업체 간부인 C씨가 2024년 5월쯤 또 다른 이주 노동자를 폭행해 다치게 한 혐의도 포착해 상해 혐의로 송치했다.

경찰 관계자는 “B씨에 대해 피해자 보호를 위한 전담 경찰관 배정, 치료비 및 생계비 지원, 주거 지원 등의 조처를 했다”며 “B씨의 조속한 사회복귀를 위한 보호조치를 계속할 것”이라고 말했다.