청주시, 전국서 처음으로 스마트 버스승강장 이동노동자 쉼터로 개방

충북 청주시가 전국 최초로 냉·난방 기능을 갖춘 스마트 버스승강장을 심야 이동 노동자들의 쉼터로 개방한다.

청주시는 다음 달부터 관내 주요 거점 4개소의 스마트 버스승강장을 이동 노동자들을 위한 야간 쉼터로 시범 운영한다고 30일 밝혔다.

앞서 청주시는 지난해 6월부터 흥덕구 복대동에 이동노동자 쉼터 1호점을 운영해 왔다. 이 시설의 누적 방문객은 1만 9000명으로 하루 평균 78명이 이곳을 찾는다.

하지만 청주 전역을 이동하며 일하는 대리기사나 배달 노동자들의 수요를 모두 감당하기엔 물리적 한계가 있었다.

청주시는 이를 보완하기 위해 버스가 운행하지 않는 유휴 시간을 활용해 스마트 버스승강장을 개방, 이동 노동자 쉼터로 활용하기로 했다.

이번 사업은 버스 미운행 시간대에 차단되던 냉·난방기와 발열 의자 등 전기 시설의 운영 시간을 오후 11시부터 다음 날 오전 4시까지 연장하는 것이다. 전주 등 타 지자체에서 일반 승강장을 개방한 사례는 있었지만 냉·난방 기능을 갖춘 스마트 버스승강장을 개방하는 것은 청주시가 전국에서 처음이다.

청주시는 이동 노동자들의 이동 패턴과 현장 수요를 반영해 청주지역 주요거점 4곳을 시범 운영 대상지로 정했다. 상당구 농협동청주지점(금천동), 서원구 사창사거리, 흥덕구 고속버스터미널(강서동), 청원구 오창호수공원 인근 승강장 등이다.

관리는 청주시와 대리기사 노조 등 이동 노동자들이 함께한다. 이동 노동자들이 청소 등 청결 관리를 하고, 시는 종량제 봉투 등 소모품을 지원하는 방식이다.

청주시는 또 오는 6월 상당구 용암동에 이동 노동자 쉼터 2호점을 추가로 개소할 예정이다.

이돈규 청주시 노동정책팀 주무관은 “버스승강장의 활용도를 높이면서 이동 노동자의 환경을 개선하는 일석이조의 효과가 기대된다”며 “올해 말까지 시범 운영을 통해 이용률과 민원 발생 여부 등을 종합 분석한 뒤 내년도 확대 여부를 검토하겠다”고 밝혔다.