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커머스·AI가 이끈 네이버 1분기 매출 ‘역대 최대’...‘AI 확장’ 비용 증가는 부담

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본문 요약

네이버가 커머스·C2C플랫폼 분야 등 성장세에 힘입어 1분기 역대 최고 매출을 달성했다.

네이버 플랫폼 부문 1분기 매출은 1조8398억원으로 전년대비 14.7% 늘며 성장세를 이어갔다.

핵심 매출원인 광고 매출이 전년대비 9.3% 늘었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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커머스·AI가 이끈 네이버 1분기 매출 ‘역대 최대’...‘AI 확장’ 비용 증가는 부담

입력 2026.04.30 11:30

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경기 성남 판교의 네이버 본사 사옥. 한수빈 기자

경기 성남 판교의 네이버 본사 사옥. 한수빈 기자

네이버가 커머스·C2C플랫폼 분야 등 성장세에 힘입어 1분기 역대 최고 매출을 달성했다. 매출은 시장 전망치를 소폭 웃돌았지만, 영업이익은 전망치를 하회하며 ‘인공지능(AI) 수익화’ 부담도 함께 안고 가게 됐다.

네이버는 올 1분기 매출액이 전년대비 16.3% 늘어난 3조2411억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 분기 사상 최대 매출로, 5개 분기 연속 최대 실적을 경신했다. 영업이익도 전년대비 7.2% 증가한 5418억원을 기록했다.

네이버는 올해부터 네이버 플랫폼(광고·서비스)·파이낸셜 플랫폼·글로벌 도전(C2C·콘텐츠·엔터프라이즈) 3개 부문으로 나눠 실적을 공개한다.

네이버 플랫폼 부문 1분기 매출은 1조8398억원으로 전년대비 14.7% 늘며 성장세를 이어갔다. 핵심 매출원인 광고 매출이 전년대비 9.3% 늘었다. 광고 부문에서 AI의 매출 성장 기여도가 50%를 넘어섰다고 네이버는 설명했다.

네이버가 역량을 집중하고 있는 커머스 등 서비스 매출도 전년대비 35.6% 급증했다. 쿠팡 개인정보 유출 사태 이후 ‘탈팡’ 움직임도 매출 증가에 영향을 미친 것으로 보인다.

글로벌 도전 부문 매출액도 전년대비 18.4% 증가한 9416억원으로 집계됐다. 왈라팝이 연결 편입되고, 포시마크·크림·소다 등 플랫폼이 꾸준한 성장을 이어가면서 C2C 매출이 전년대비 57.7% 급증했다. 클라우드 등 엔터프라이즈 매출도 전년대비 18.8% 늘었다. 다만 콘텐츠 매출은 전년대비 1.4% 줄었다.

파이낸셜 플랫폼 부문 매출은 전년대비 18.9% 늘어난 4597억원을 기록했다.

1분기 매출은 시장 전망치(3조1443억원)를 3%가량 상회했으나, 영업이익은 전망치(5593억원)에 못 미쳤다. AI 전환으로 매출이 늘고 있지만 비용 부담도 함께 커진 것으로 풀이된다. 실제로 1분기 영업비용은 2조6993억원으로 전년대비 18.3% 증가했다.

향후 커머스 분야 등에서 투자 비용을 회수하는 ‘AI 수익화’가 얼마나 빠르게 이뤄질지가 관전 포인트다.

최수연 네이버 대표는 “네이버는 검색·커머스·결제 인프라를 하나의 흐름으로 보유한 독보적인 플랫폼”이라며 “‘실행형 AI’ 전략을 중심으로 사용자 만족도 제고와 수익화 확대로 이어지는 선순환 구조를 구축하고, C2C·소버린 AI 등 글로벌 도전 영역에서도 지속적으로 기회를 발굴해나가겠다”고 밝혔다.

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