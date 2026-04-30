국힘 “‘손 털기’ 하정우, 정치 기본 안 갖춰” 한동훈 “북구 시민 무시”···일제히 공세

하정우, 구포시장 상인과 악수 뒤 손 닦는 듯한 동작

국민의힘 등 야권은 30일 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 더불어민주당 후보로 출마하는 하정우 전 청와대 인공지능(AI)미래기획수석의 이른바 손 털기 논란에 대해 “북구시민을 무시하는 것”이라며 공세에 나섰다.

전날 첫 부산 일정으로 북구 구포시장을 방문한 하 전 수석은 상인과 악수를 한 뒤에 양손을 비비거나 손을 터는 듯한 모습이 카메라에 잡혔다.

국민의힘 부산 북갑 예비후보인 박민식 전 국가보훈부 장관은 이날 페이스북에 “구포시장 어머니들의 손은 닦아낼 ‘오물’이 아니라, 우리를 키워온 ‘훈장”이라며 “상인분들의 거친 손을 맞잡고, 그 손에 담긴 땀과 눈물의 무게를 온몸으로 느껴본 사람이야말로 북구의 선택을 받을 것”이라고 했다.

조용술 국민의힘 대변인은 논평에서 “이재명 대통령과 정청래 대표 같은 권력자의 손을 잡은 뒤에도 그렇게 손을 닦았는지 묻지 않을 수 없다”고 했다. 김재섭 의원은 채널A 유튜브에서 “이 대통령이 정치에 대한 기본이 갖춰지지 않은 사람을 그냥 내려보낸 건 너무 오만해 보인다”고 말했다.

부산 북갑에 무소속으로 출마한 한동훈 전 국민의힘 대표는 이날 페이스북에서 “민주당 현직 부대변인이 방송에서 ‘하정우 손 털기는 대세에 지장 없다’고 말하는 것을 보고 민주당에 묻는다”며 “북구 시민들을 무시해도 대세에 지장 없다는 것이 민주당의 생각인가”라고 말했다.