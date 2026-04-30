창간 80주년 경향신문

강원 동해안 해수욕 명소 ‘강릉 경포해수욕장’ 7월 4일 개장

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강원 동해안의 피서철 물놀이 명소인 '강릉 경포해수욕장'이 오는 7월 4일 개장한다.

또 가족 단위 피서객이 안심하고 즐길 수 있는 물놀이시설과 각종 체험행사도 확충하기로 했다.

이에 따라 해수욕장 개장 전까지 물놀이 시설 조성 사업을 마무리할 계획이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

강원 동해안 해수욕 명소 ‘강릉 경포해수욕장’ 7월 4일 개장

입력 2026.04.30 11:53

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

안전 관리체계 강화, 각종 물놀이 시설도 조성

피서철 경포해수욕장 자료사진. 강릉시 제공

피서철 경포해수욕장 자료사진. 강릉시 제공

강원 동해안의 피서철 물놀이 명소인 ‘강릉 경포해수욕장’이 오는 7월 4일 개장한다.

강릉시는 오는 7월 4일부터 8월 23일까지 51일간 경포해수욕장을 운영한다고 30일 밝혔다.

정동진, 주문진, 옥계, 사근진, 강문, 안목, 영진 등 나머지 18개 해수욕장은 7월 10일부터 8월 23일까지 45일간 운영하기로 했다.

강릉시는 올해 해수욕장을 ‘보다 안전하고 머무르고 싶은 테마·힐링 해수욕장’으로 조성하는 데 중점을 두고, 응급 대응 체계를 한층 강화할 예정이다.

또 가족 단위 피서객이 안심하고 즐길 수 있는 물놀이시설과 각종 체험행사도 확충하기로 했다.

이에 따라 해수욕장 개장 전까지 물놀이 시설 조성 사업을 마무리할 계획이다.

오리바위 일원에는 150m 규모의 ‘플로팅 브리지’를 조성하고, 테마형 색상을 적용해 이색적인 해상 체험 공간을 만들기로 했다.

다이빙 포인트로 널리 알려진 오리바위의 진입부 상징 조형물을 설치하고, 균형 잡기와 제기차기, 포즈 다이빙 등 다양한 참여형 이벤트도 진행한다.

백사장 일원에는 대형 워터슬라이드와 조립식 해수 풀장 3동, 유아 체험형 놀이 공간, 모래 놀이터 등이 포함된 종합 물놀이시설이 조성된다.

대형 풀에는 모험 존을 새롭게 마련하고, 유아 풀에는 낚시 놀이 등 체험형 놀이기구를 도입해 어린이들이 더욱 안전하고 즐겁게 이용할 수 있게 할 계획이다.

차양 시설을 갖춘 해변 모래 놀이터도 새롭게 선보인다.

이 밖에 피서객 안전 강화를 위해 심장 제세동기(AED) 21대를 구입해 현장 응급 대응 기반을 보강하고, 해수욕장별 위험 요소를 사전에 진단·개선하기 위한 위험성 평가 용역과 해수욕장 방사능 검사 용역도 추진하고 있다.

엄금문 강릉시 관광정책과장은 “남은 기간 세부 준비사항을 꼼꼼히 점검해 피서객들이 더욱 안전하고 쾌적하게 해수욕장을 이용할 수 있게 하겠다”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글