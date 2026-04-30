강원 동해안 해수욕 명소 ‘강릉 경포해수욕장’ 7월 4일 개장

안전 관리체계 강화, 각종 물놀이 시설도 조성

강원 동해안의 피서철 물놀이 명소인 ‘강릉 경포해수욕장’이 오는 7월 4일 개장한다.

강릉시는 오는 7월 4일부터 8월 23일까지 51일간 경포해수욕장을 운영한다고 30일 밝혔다.

정동진, 주문진, 옥계, 사근진, 강문, 안목, 영진 등 나머지 18개 해수욕장은 7월 10일부터 8월 23일까지 45일간 운영하기로 했다.

강릉시는 올해 해수욕장을 ‘보다 안전하고 머무르고 싶은 테마·힐링 해수욕장’으로 조성하는 데 중점을 두고, 응급 대응 체계를 한층 강화할 예정이다.

또 가족 단위 피서객이 안심하고 즐길 수 있는 물놀이시설과 각종 체험행사도 확충하기로 했다.

이에 따라 해수욕장 개장 전까지 물놀이 시설 조성 사업을 마무리할 계획이다.

오리바위 일원에는 150m 규모의 ‘플로팅 브리지’를 조성하고, 테마형 색상을 적용해 이색적인 해상 체험 공간을 만들기로 했다.

다이빙 포인트로 널리 알려진 오리바위의 진입부 상징 조형물을 설치하고, 균형 잡기와 제기차기, 포즈 다이빙 등 다양한 참여형 이벤트도 진행한다.

백사장 일원에는 대형 워터슬라이드와 조립식 해수 풀장 3동, 유아 체험형 놀이 공간, 모래 놀이터 등이 포함된 종합 물놀이시설이 조성된다.

대형 풀에는 모험 존을 새롭게 마련하고, 유아 풀에는 낚시 놀이 등 체험형 놀이기구를 도입해 어린이들이 더욱 안전하고 즐겁게 이용할 수 있게 할 계획이다.

차양 시설을 갖춘 해변 모래 놀이터도 새롭게 선보인다.

이 밖에 피서객 안전 강화를 위해 심장 제세동기(AED) 21대를 구입해 현장 응급 대응 기반을 보강하고, 해수욕장별 위험 요소를 사전에 진단·개선하기 위한 위험성 평가 용역과 해수욕장 방사능 검사 용역도 추진하고 있다.

엄금문 강릉시 관광정책과장은 “남은 기간 세부 준비사항을 꼼꼼히 점검해 피서객들이 더욱 안전하고 쾌적하게 해수욕장을 이용할 수 있게 하겠다”라고 말했다.