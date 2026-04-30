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“고유가 피해지원금 사용처 스티커 부착하세요”···강릉시 안내 스티커 1만6000매 배부

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본문 요약

강원 강릉시는 고유가 피해지원금 사용처를 시민들이 한눈에 알아볼 수 있도록 '사용 가능 매장 안내 스티커' 1만6000매를 제작해 지역 내 사업장에 배부하고 있다고 30일 밝혔다.

강릉시는 지원금 사용처에 대한 안내를 강화하는 한편 중고거래 사이트를 모니터링 하는 등 부정 유통 방지에도 힘쓸 방침이다.

김상영 강릉시장 권한대행은 "스티커 부착만으로도 시민들이 사용처를 쉽게 확인할 수 있을 것"이라며 "지원금이 지역 내에서 활발히 쓰여 소상공인과 골목상권에 실질적인 도움이 되도록 적극적으로 지원하겠다"라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“고유가 피해지원금 사용처 스티커 부착하세요”···강릉시 안내 스티커 1만6000매 배부

입력 2026.04.30 12:11

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘고유가 피해지원금’ 사용처 안내 스티커. 강릉시 제공

‘고유가 피해지원금’ 사용처 안내 스티커. 강릉시 제공

강원 강릉시는 고유가 피해지원금 사용처를 시민들이 한눈에 알아볼 수 있도록 ‘사용 가능 매장 안내 스티커’ 1만6000매를 제작해 지역 내 사업장에 배부하고 있다고 30일 밝혔다.

이 스티커는 강릉시 인터넷 홈페이지에 파일 형태로 게시돼 있어 사업주가 직접 출력해 사용할 수 있다.

또 강릉시청 1층 로비 또는 가까운 읍·면·동 주민센터에서 스티커를 받을 수도 있다.

고유가 피해지원금 1차 신청은 지난 27일부터 5월 8일까지 취약계층(기초생활 보장 수급자 60만 원, 차상위·한 부모 50만 원)을 우선 진행된다.

2차 신청은 오는 5월 18일부터 7월 3일까지 일반 대상자(하위소득 70% 15만 원)와 취약계층 가운데 미신청자를 대상으로 진행될 예정이다.

지급된 지원금은 오는 8월 31일까지 연 매출 30억 원 이하 소상공인 매장에서 사용할 수 있다.

다만 대형할인점과 온라인 쇼핑몰, 유흥업소 등에서는 사용할 수 없다.

강릉시는 지원금 사용처에 대한 안내를 강화하는 한편 중고거래 사이트를 모니터링 하는 등 부정 유통 방지에도 힘쓸 방침이다.

김상영 강릉시장 권한대행은 “스티커 부착만으로도 시민들이 사용처를 쉽게 확인할 수 있을 것”이라며 “지원금이 지역 내에서 활발히 쓰여 소상공인과 골목상권에 실질적인 도움이 되도록 적극적으로 지원하겠다”라고 밝혔다.

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