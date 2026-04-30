중국 4월 제조업 PMI 50.3 …중동 정세 불안에도 2개월 연속 확장

중국의 4월 제조업 구매관리지수(PMI)가 50.3으로 집계됐다. 중동 정세 불안 속에서도 중국 경제는 2개월 연속 확장세를 유지했다.

30일 중국 국가통계국은 지난달 PMI가 50.3을 기록했다고 밝혔다. 이는 로이터통신이 집계한 경제 전문가들의 전망치 중간값 50.1보다 높으며 3월(50.4)보다는 소폭 낮아졌다.

PMI는 기업의 구매 담당자 대상 조사를 바탕으로 작성하는 지표로 경기 동향을 보여준다. PMI가 기준선 50보다 높으면 경기 확장, 낮으면 경기 위축 국면을 의미한다. 민간기관인 차이신이 집계하는 PMI는 설문 대상에 중소 수출기업이 많이 포함돼 수출경기를 잘 반영한다고 평가받으며, 국가통계국의 PMI 조사는 국영기업과 중견기업, 내수기업에 더 초점을 맞추고 있다.

국가통계국의 중국 제조업 PMI는 지난해 4∼11월 8개월 연속 50을 밑돌다가 12월 50.1로 반등했다. 올해 1월에는 49.3, 2월에는 49.0으로 위축 국면을 보였다. 3월에는 50.4로 1년 새 최고치를 기록했고, 이달에도 확장세를 이어갔다.

제조업 PMI를 기업 규모별로 보면 대기업 PMI는 전월(51.6)보다 1.4포인트 하락한 50.2였으며, 지난달에는 위축 국면이었던 중형기업(50.5)과 소기업(50.1)이 모두 확장세로 돌아섰다.

미·이란 전쟁 여파로 에너지와 플라스틱 등 석유 부산물 가격이 오르면서 스태그플레이션이 우려됐지만 제조업 부문은 큰 타격을 입지 않은 것이다.

훠리후이 중국 국가통계국 수석통계사는 “최근 일부 원자재 상품 가격의 높은 변동성 등 요인의 영향으로 주요 원자재 구매 가격 지수와 출하 가격 지수가 각각 63.7과 55.1을 기록하며 수년 새 최고 수준을 기록했고, 제조업 시장 가격의 전반적 수준이 뚜렷이 상승했다”고 설명했다.

장즈웨이 핀포인트 자산운용 대표 겸 수석 이코노미스트는 “PMI 지수는 제조업 부문이 중동 분쟁의 악영향을 받지 않았음을 보여준다”고 미 경제방송 CNBC에 말했다.

비제조업 구매관리자지수(PMI)는 3월의 50.1에서 49.4로 하락하며 경기 위축 국면에 진입했다. 건설업 기업활동지수는 48.0으로 전월 대비 1.3포인트 하락했고, 서비스업 기업활동지수도 49.6으로 0.6포인트 하락했다.