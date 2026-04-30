[속보]김관영 전북지사 종합특검 출석···“12·3 내란 당일 청사 폐쇄 사실 없어”

내란 동조 및 직무 유기 혐의 피의자 신분

김관영 전북지사가 3대 특검 잔여 사건을 수사하는 권창영 2차 종합특검에 피의자 신분으로 출석했다.

김 지사는 30일 오후 1시55분쯤 특검 사무실에 출석하며 “민주주의의 성지인 전북에서 이런 일이 있게 되어 도민들이 큰 불명예를 안게 됐다”면서 “오늘 조사를 통해 그 불명예가 해소되기를 기대한다”고 말했다.

그는 “저는 당일 계엄의 불법성을 17명의 광역 지자체장 중에 최초로 밝힌 사람”이라며 “이 점도 잘 밝혀내도록 하겠다”고 했다.

김 지사는 ‘계엄 당일 왜 청사 폐쇄 지시를 했느냐’는 취재진의 질문엔 “평상시와 동일한 방호 태세를 유지했을 뿐 청사를 폐쇄한 사실이 없다”고 답했다. 이어 “청사가 폐쇄된 일이 없기 때문에 내란에 동조한 일도 없다”고 말했다.

현금 살포 의혹에 대해선 “수사가 진행 중이기 때문에 앞으로 기회가 되면 자세하게 밝히도록 하겠다”고 했다.

앞서 조국혁신당 전북도당은 12·3 비상계엄 당시 도청과 8개 시군 청사 출입을 전면 통제하고 폐쇄한 김 지사와 기초자치단체장들을 내란 동조 및 직무 유기 혐의로 종합특검에 고발했다.