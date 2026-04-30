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육군, 대대급 자폭드론 도입 추진 “드론은 앞으로 개인화기…자유자재로 운용해야”

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본문 요약

육군이 드론을 기존 감시·정찰 임무에 제한적으로 운용하던 것에서 나아가 대대급 자폭드론 도입을 추진 중이라고 밝혔다.

육군은 대대급 자폭드론 도입을 추진 중이라는 사실을 공개했다.

전방에 있는 대대급 전투부대에도 자폭드론을 도입해 공격드론을 활용한 작전도 준비한다는 구상이다.

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육군, 대대급 자폭드론 도입 추진 “드론은 앞으로 개인화기…자유자재로 운용해야”

입력 2026.04.30 14:28

  • 강연주 기자

  • 기사를 재생 중이에요

육군이 29일 충남 계룡대 육군본부 대회의실에서 국방부 출입기자단을 대상으로 정책설명회를 열고 있다. 육군 제공.

육군이 29일 충남 계룡대 육군본부 대회의실에서 국방부 출입기자단을 대상으로 정책설명회를 열고 있다. 육군 제공.

육군이 드론을 기존 감시·정찰 임무에 제한적으로 운용하던 것에서 나아가 대대급 자폭드론 도입을 추진 중이라고 밝혔다. 올해까지 교육용 드론 1만여대를 도입해 2029년까지 5만여대를 추가 도입한다. 현대 전장의 핵심 무기인 드론을 신속하게 전력화해 장기적으로 ‘50만 드론 전사’를 양성하겠다는 국방부 목표에 근접하겠다는 계획이다.

육군은 지난 29일 충남 계룡대 육군본부 대회의실에서 언론 대상 정책설명회를 열고 이같이 밝혔다.

김규하 육군참모총장은 “드론은 앞으로의 (소총과 같은) 개인화기와 같은 것”이라며 “(모든 군인들이) 자유자재로 운용할 수 있는 능력을 갖춰야 한다”고 말했다. 그러면서 “한국은 드론 운영을 위해 전력체계, 교리 등을 발전시켜야 한다”며 “모든 제대를 상대로 드론을 운영하기 위한 전술, 전략, 작전 목적에 맞는 드론 전력화를 추진하고 있다”고 말했다.

육군은 대대급 자폭드론 도입을 추진 중이라는 사실을 공개했다. 전방에 있는 대대급 전투부대에도 자폭드론을 도입해 공격드론을 활용한 작전도 준비한다는 구상이다.

육군은 올해 교육용 상용 드론 1만여대를 도입하고 2029년까지 5만여대를 추가로 도입할 계획이다. 현재 군이 운용하는 드론 상당수는 경계·교육용 목적이다. 육군은 “분대별로 드론이 1대씩 들어가는 숫자”라며 “추후에도 (드론 도입을) 확대할 계획”이라고 밝혔다.

육군은 GOP에 있는 2만2000여명의 경계병력을 2040년까지 단계적으로 감축하겠다고 밝혔다. 육군은 장기적으로 GOP 일대에 감시·감지·타격 등 모든 성능이 결합된 통제시스템을 도입하고 전력화해 감시정찰 업무에 투입되는 인원을 줄이겠다는 계획이다.

앞서 안규백 국방부 장관은 지난 7일 국방기자단 간담회에서 GOP 일대에 인공지능(AI) 과학화 경계 시스템을 구축해 현재의 2만2000명의 경계 병력을 2040년까지 약 6000명 수준으로 감축하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

김 총장은 “(GOP 경계 병력을) 당장 줄이는 개념은 아니다”라며 “(장기적으로) AI 경계작전 시스템으로 도약하려는 것”이라고 말했다. 그러면서 “2040년 정도면 (GOP 일대의 과학화가) 충분히 가능할 것으로 보고 있다”며 “(과학화를 통해) 경계작전상의 허점도 줄여나가는 쪽으로 발전하고자 한다”고 말했다.

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