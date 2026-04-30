3월 서울 주택 인허가 전년 대비 75% 줄어…6개월째 감소세 지속

지난 3월 서울 주택 인허가 물량이 지난해 같은 달과 비교해 75% 급감한 것으로 나타났다.

국토교통부가 30일 공표한 ‘2026년 3월 주택통계’에 따르면, 서울 인허가는 1815호로 지난해 3월 7339호 대비 75.3% 감소했다.

수도권에선 36.4%(1만5145→9625호), 비수도권에선 38.9%(1만5888→9705호) 감소했다.

서울 인허가 물량은 지난해 10월부터 6개월째 감소세를 보이고 있다. 공사비 상승 등 영향이 큰 것으로 풀이된다. 2022년 약 10만2000호에서 2023년 약 9만4000호, 2024년 약 7만4000호, 2025년 약 6만6000호로 감소세가 이어지고 있다.

착공 물량도 감소했다. 서울은 1727→1239호로 28.3%, 수도권은 9272→6281호로 32.3% 줄었다. 비수도권은 1만2714호로 지난해 3월 4502호에서 182.4% 증가했다.

준공 물량도 서울 46.4%(3469→1861호), 수도권 37.6%(1만7606→1만989호) 각각 감소했다. 비수도권은 8518호에서 8798호로 3.3% 소폭 늘었다.

분양 물량은 전체적으로 증가했다. 서울에선 지난해 3월 분양이 0건이었는데, 올 3월엔 5097호를 분양했다. 수도권은 2355→9167호로 289.3%, 비수도권은 6291→9233호로 46.8% 늘었다. 미분양은 지난달에서 1.4%(6만6208→6만5283호) 소폭 감소했다.