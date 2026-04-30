나이 들수록 곳곳에서 삐걱대는 관절··· 퇴행성 관절염 초기 신호 알아두세요









관절 속 연골이 점차 닳으면서 생기는 퇴행성 관절염은 흔히 무릎에만 생기는 질환이라 생각하기 쉽지만 실제로는 어깨와 손가락, 발목, 고관절 등 온몸의 다른 여러 관절에서도 발생할 수 있다. 초기엔 통증이나 불편감이 심하지 않아 가볍게 여기기는 경우가 많은데, 일찍부터 정확한 진단을 받고 치료를 시작하면 악화될 위험을 크게 낮출 수 있다.

퇴행성 관절염은 뼈와 뼈 사이에서 충격을 흡수하는 관절 연골이 장기간에 걸쳐 점진적으로 손상되고 기능이 떨어지면서 함께 관절을 이루는 뼈와 관절막, 주변 인대 등의 조직에도 염증이 나타나는 질환이다. 체중을 지탱해야 하는 무릎에서 가장 흔히 나타나기 때문에 무릎 퇴행성 관절염이 가장 잘 알려져 있으나 발생 부위는 다양하다.

초기 증상은 대체로 심하지 않아 관절염이라고 인식하기 어려울 수 있다. 아침에 일어나 관절이 뻣뻣하게 느껴지거나 계단을 오르내릴 때 무릎에 통증이 나타나는 수준이다. 오래 걷거나 활동량이 늘어난 날에는 관절 통증이 쉽게 나타나고 휴식을 취해도 완전히 회복되지 않는 증상이 반복되기도 한다. 관절을 움직일 때 소리가 나거나 묵직한 이물감이 느껴지는 것 역시 초기 관절염에서 흔히 나타나는 신호다. 어깨에서는 팔을 들어 올릴 때의 통증으로, 손가락은 뻣뻣해지는 느낌이나 사용 시 불편감으로, 발목은 보행 시 통증과 불안정성으로 증상이 나타날 때가 많다.

퇴행성 관절염 초기의 신호를 일시적인 피로나 근육통으로 오인해 방치하면 저절로 회복되지 않고 손상이 누적되는 연골의 특성 때문에 시간이 갈수록 증상은 악화될 수밖에 없다. 통증이 2주 이상 지속되거나, 앉았다 일어나고 걷는 등의 일상적인 동작에서도 불편이 느껴지는 경우, 진통제를 복용해도 통증이 반복되고 관절 주변의 부종과 열감이 동반되는 경우 등은 전문적인 진료가 필요한 신호다. 초기에 치료를 시작하면 약물치료나 연골주사치료 등 비수술적 치료만으로 통증 완화와 진행 억제가 가능한 경우가 많지만 치료 시기를 놓치면 통증이 만성화되고 관절 기능 저하가 심해져 인공관절 수술이 불가피해질 수 있다.

적절한 치료와 함께 일상 속에서 무리가 되지 않는 수준의 관절 건강 수칙을 지키는 것도 도움이 된다. 통증이 있더라도 가벼운 걷기나 스트레칭 등으로 가급적 꾸준히 움직임을 유지하는 것이 권장되며, 체중을 조절하고 관절에 지나친 부담을 가하는 자세를 피하는 것도 필수적이다. 정구황 바른세상병원 관절센터장(정형외과 전문의)은 “관절염은 어느 한 관절의 문제가 아니라 삶의 질과 직결되는 질환”이라며 “무릎 등 관절 부위에 통증이 반복된다면 이를 참지 말고 원인을 확인하는 것이 조기 치료와 관절 기능 보존의 출발점”이라고 조언했다.