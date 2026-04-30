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BGF로지스 “화물연대와 합의 내용, 비노조원에도 동일 적용”

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본문 요약

편의점 CU를 운영하는 BGF리테일의 물류 자회사인 BGF로지스와 민주노총 공공운수노조 화물연대본부 간 협상이 30일 최종 타결됐다.

사측은 비노조원에게도 노조와 합의한 처우 개선 사항을 동일하게 적용하고, 이번 주 안에 모든 운영을 정상화하겠다고 밝혔다.

BGF로지스는 이날 고용노동부 진주지청에서 화물연대와 단체합의서 조인식을 마친 뒤 입장문을 내고 "상품 공급 정상화와 점포의 안정적인 운영을 최우선 과제로 삼고, 매일 밤샘 협의를 이어온 끝에 화물연대 측과 최종 합의했다"며 "이번 협의에 따른 처우 개선 사항은 소속과 단체 가입 여부 등과 무관하게 BGF로지스와 함께 일하는 모든 운송 종사자에게 동일하게 적용할 예정"이라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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BGF로지스 “화물연대와 합의 내용, 비노조원에도 동일 적용”

입력 2026.04.30 14:43

  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대)와 BGF로지스가 30일 오전 경남 진주시 고용노동부 진주지청에서 단체합의서 조인식을 했다. 사진은 이민재 BGF로지스 대표이사(왼쪽)와 김동국 화물연대 위원장이 기념 촬영을 하는 모습. 연합뉴스

민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대)와 BGF로지스가 30일 오전 경남 진주시 고용노동부 진주지청에서 단체합의서 조인식을 했다. 사진은 이민재 BGF로지스 대표이사(왼쪽)와 김동국 화물연대 위원장이 기념 촬영을 하는 모습. 연합뉴스

편의점 CU를 운영하는 BGF리테일의 물류 자회사인 BGF로지스와 민주노총 공공운수노조 화물연대본부 간 협상이 30일 최종 타결됐다. 사측은 비노조원에게도 노조와 합의한 처우 개선 사항을 동일하게 적용하고, 이번 주 안에 모든 운영을 정상화하겠다고 밝혔다.

BGF로지스는 이날 고용노동부 진주지청에서 화물연대와 단체합의서 조인식을 마친 뒤 입장문을 내고 “상품 공급 정상화와 점포의 안정적인 운영을 최우선 과제로 삼고, 매일 밤샘 협의를 이어온 끝에 화물연대 측과 최종 합의했다”며 “이번 협의에 따른 처우 개선 사항은 소속과 단체 가입 여부 등과 무관하게 BGF로지스와 함께 일하는 모든 운송 종사자에게 동일하게 적용할 예정”이라고 밝혔다.

노사는 이날 운송료 7% 인상, 분기별 1회(연 4회) 유급휴가 보장 등에 합의했다. 노조는 합의서 체결 직후 물류센터 봉쇄를 해제했다. BGF로지스는 “상품 배송은 물류센터별 내부 정비를 마치는 대로 순차적으로 정상화될 예정”이라며 “이번 기회를 통해 건강한 물류 생태계를 조성하고, 고객 편의와 가맹점의 안정적 운영을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

원청인 BGF리테일은 전날 노사간 잠정 합의 이후 “회사와 가맹점 피해 현황을 면밀히 살피고 현장의 목소리를 청취하는 과정 등을 거쳐 빠른 시일 내 가맹점 지원책을 마련할 것”이라며 “이번 주 내 모든 센터와 공장의 정상화를 위해 노력 중”이라고 밝혔다. BGF리테일에 따르면 지난 5일부터 이어진 화물연대 파업으로 피해를 본 CU 매장은 전체 1만8800여곳 중 3000여곳이다.

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