‘한강 특수’ 사라진 이후…지난해 출판사·서점 매출 감소

지난해 주요 출판사들의 총매출액과 총영업이익이 모두 감소한 것으로 나타났다.

대한출판문화협회는 30일 ‘2025년 출판시장 통계보고서’를 냈다. 금융감독원 전자공시시스템에 감사보고서를 공시해 지난해 경영 실적을 알 수 있는 출판사 72개를 분석한 결과다. 이들의 총매출액은 약 4조8530억원으로 전년 대비 1.3%(약 616억원) 감소했다. 34개사는 전년 대비 매출액이 증가했지만, 38개사는 감소했다. 총영업이익은 1370억원으로 전년(1581억원) 대비 13.4%(약 211억원) 줄었다.

단행본 출판 부문 주요 출판사의 영업이익은 문학동네, 북이십일, 창비, 민음사, 사회평론 순이었다. 이 중 북이십일과 민음사의 영업이익은 증가했고, 나머지는 감소했다. 특히 민음사 영업이익은 전년 대비 72.7% 증가한 41억원대였다.

온·오프라인 주요 서점 4개사(교보문고, 예스24, 알라딘 커뮤니케이션, 영풍문고)도 비슷한 상황이다. 매출액 합계는 전년 대비 3.1%(약 697억원) 감소한 2조1682억원, 영업이익 합계는 4.0%(약 8억원) 감소한 185억원이었다. 교보문고는 지난해 흑자 전환, 영풍문고는 적자 전환했다.

출협은 “서점 매출액 감소는 2024년 한강 작가의 노벨상 수상 특수 효과가 약화됐고, 교육도서 시장이 침체했기 때문인 것으로 보인다”고 말했다.