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‘한강 특수’ 사라진 이후…지난해 출판사·서점 매출 감소

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본문 요약

지난해 주요 출판사들의 총매출액과 총영업이익이 모두 감소한 것으로 나타났다.

이들의 총매출액은 약 4조8530억원으로 전년 대비 1.3% 감소했다.

34개사는 전년 대비 매출액이 증가했지만, 38개사는 감소했다.

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‘한강 특수’ 사라진 이후…지난해 출판사·서점 매출 감소

입력 2026.04.30 14:51

  • 백승찬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 교보문고 광화문점에서 시민들이 책을 읽고 있다.권도현 기자

서울 교보문고 광화문점에서 시민들이 책을 읽고 있다.권도현 기자

지난해 주요 출판사들의 총매출액과 총영업이익이 모두 감소한 것으로 나타났다.

대한출판문화협회는 30일 ‘2025년 출판시장 통계보고서’를 냈다. 금융감독원 전자공시시스템에 감사보고서를 공시해 지난해 경영 실적을 알 수 있는 출판사 72개를 분석한 결과다. 이들의 총매출액은 약 4조8530억원으로 전년 대비 1.3%(약 616억원) 감소했다. 34개사는 전년 대비 매출액이 증가했지만, 38개사는 감소했다. 총영업이익은 1370억원으로 전년(1581억원) 대비 13.4%(약 211억원) 줄었다.

단행본 출판 부문 주요 출판사의 영업이익은 문학동네, 북이십일, 창비, 민음사, 사회평론 순이었다. 이 중 북이십일과 민음사의 영업이익은 증가했고, 나머지는 감소했다. 특히 민음사 영업이익은 전년 대비 72.7% 증가한 41억원대였다.

온·오프라인 주요 서점 4개사(교보문고, 예스24, 알라딘 커뮤니케이션, 영풍문고)도 비슷한 상황이다. 매출액 합계는 전년 대비 3.1%(약 697억원) 감소한 2조1682억원, 영업이익 합계는 4.0%(약 8억원) 감소한 185억원이었다. 교보문고는 지난해 흑자 전환, 영풍문고는 적자 전환했다.

출협은 “서점 매출액 감소는 2024년 한강 작가의 노벨상 수상 특수 효과가 약화됐고, 교육도서 시장이 침체했기 때문인 것으로 보인다”고 말했다.

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