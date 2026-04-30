파월 “이사로 잔류” 결정에 트럼프 “일자리 못구해 연준 남는 것”···연준 갈등 이어질까

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 임기 종료 후에도 이사직을 유지하겠다고 밝혔다.

29일(현지시간) AP통신에 따르면 파월 의장은 기자회견에서 “의장 임기가 5월15일 종료된 후에도 이사로서 계속해서 직무를 수행할 것”이라고 말했다.

연준 의장이 임기 만료 후에도 이사직으로 연준에 남아 있는 것은 이례적인 일이다. 파월 의장은 2028년 1월31일까지 이사직을 유지할 수 있다. 파월 의장이 연준에 남아있기로 하면서 트럼프 대통령은 연준 이사를 추가로 지명하지 못하게 됐다.

이날 의장으로서 마지막 기자회견을 가진 파월 의장은 연준 잔류 이유로 트럼프 행정부의 정치적 공세를 들었다. 그는 “내 우려는 연준을 향한 일련의 법적 공세”라며 “이러한 공세는 정치적 요소를 배제하고 통화 정책을 수행할 수 있는 우리의 능력을 위협하고 있다”고 말했다. 그러면서 연준이 트럼프 행정부에 맞서기 위해 “법원에 의존해야 하는 상황”이라고 덧붙였다.

파월 의장은 연준의 독립성이 정치적 압력으로부터 지켜져야 한다고 강조했다. 그는 “연준이 정치적 고려가 아닌 철저한 분석을 바탕으로 결정을 내릴 것이라고 확신하지만 우리는 그동안 이를 위해 싸워와야 했다”며 “이제 그런 시기를 지나 연준이 제 역할을 할 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 생각한다”고 말했다.

파월 의장은 케빈 워시 차기 의장 후보자에 관해서는 영향력을 행사할 의도가 없다고 선을 그었다. 파월 의장은 “의장은 단 한 명뿐이다. 워시가 인준되고 취임하면 그가 의장이 될 것”이라며 “이사로서 조용히 지낼 계획”이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 파월 의장이 금리 인하를 하지 않는다며 그를 압박해 왔다. 트럼프 행정부는 연준 청사 개보수 비용 과다 지출 의혹과 관련해 파월 의장을 수사하며 정치적 의도가 있는 ‘표적 수사’라는 비판을 받기도 했다. 해당 수사를 맡아온 지닌 피로 워싱턴 연방 검사장은 지난 24일 관련 수사를 종료한다면서도 “사실관계가 밝혀진다면 수사를 재개할 것”이라고 밝혔다.

파월 의장은 이날 수사 종결 사실을 언급하며 “수사가 최종적으로 마무리될 때까지 이사회를 떠나지 않겠다고 밝힌 바 있으며 이를 유지하고 있다”며 “남은 절차들을 주의 깊게 지켜보고 있다”고 말했다.

파월 의장이 유임을 공식적으로 밝히면서 트럼프 대통령과 충돌이 이어질 것으로 보인다는 관측이 나온다. 트럼프 대통령은 지난 15일 파월 의장이 임기 만료 후 사임하지 않으면 해임하겠다고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “‘너무 늦은’ 파월은 어디에서도 자리를 구할 수 없기 때문에 연준에 남고 싶어하는 것”이라며 “아무도 그를 원하지 않는다”고 썼다. 스콧 베선트 재무장관도 엑스에 “관례를 자주 언급하는 파월이 일방적으로 잔류를 결정한 것은 전통에 어긋나는 행위”라고 파월 의장을 비판했다.

전문가들은 파월의 유임 결정으로 연준 내에서 워시 후보와 갈등이 이어질 가능성도 있다고 봤다. 노무라증권의 선진 시장 담당 수석 이코노미스트인 데이비드 세이프는 “워시 후보가 구축하려는 합의에 도달하는 데 시간이 더 더 많이 걸릴 것을 의미하는 것”이라고 AP통신에 말했다.

미 연방 상원 은행위원회는 이날 워시 후보에 대한 인준안을 의결했다. 워시 후보는 지난 21일 인준 청문회에서 “의장이 되면 독립적으로 행동할 것”이라며 연준의 독립성을 지키겠다고 말한 바 있다.