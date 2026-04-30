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오늘의 인사-국가보훈부 외

입력 2026.04.30 15:03

■국가보훈부 ◇과장급 전보 △현충시설정책과장 최태성 △공훈심사과장 이동일 △복지정책과장 정충복 △제대군인정책과장 최기찬 △국립서울현충원 현충과장 정영숙 △국립임실호국원장 김종일 △서울남부보훈지청장 장효정 △인천보훈지청장 염정림 △경북남부보훈지청장 배태미 △전남동부보훈지청장 서정미 △전북서부보훈지청장 이윤심 △보훈심사위원회 사무국 심사2과장 김민화

■해양수산부 △장관실 정책보좌관 송용한

■국세청 ◇서기관 승진 △국세청 혁신정책담당관실 안형민 △〃 빅데이터센터 주재현 △〃 감사담당관실 조일성 △〃 감찰담당관실 장윤하 △〃 심사2담당관실 이지연 △〃 국제세원담당관실 김현지 △〃 역외정보담당관실 국우진 △〃 체납분석과 성기원 △〃 법무과 이재은 △〃 부가가치세과 최치환 최홍신 △〃 법인세과 김선영 △〃 원천세과 홍성훈 △〃 부동산납세과 정은지 △〃 상속증여세과 서범석 △〃 조사기획과 박상기 △〃 조사1과 조현선 △〃 세원정보과 최장원 △〃 운영지원과 채정훈 △서울지방국세청 납세자보호담당관실 서귀환 △〃 조사4국 조사2과 이용문 △〃 국제조사2과 송지현 △중부지방국세청 감사관실 임재규 △〃 징세과 김근수 △광주지방국세청 운영지원과장 민준기 △대구지방국세청 감사관 김상섭 △부산지방국세청 조사1국 조사관리과 조명익 △〃 조사2국 조사관리과 정준기 △국세상담센터 업무지원팀장 김용재 ◇과학기술서기관 승진 △국세청 정보보호담당관실 장원식

■한국재료연구원 ◇본부장 △재료데이터·분석연구본부장 송경 △정책기획본부장 나종주 ◇단장·센터장·실장 △제2캠퍼스추진단장 유봉선 △재료분석센터장 송경(겸임) △연구기획실장 나종주(겸임) △소재혁신선도본부장 김동호

■대보그룹 ◇부사장급 영입 △기획조정실장(부사장) 유진상

■디지틀조선일보 △디지틀조선TV·디지틀조선일보 편집인 겸 콘텐츠사업본부장 김미선 △콘텐츠사업본부 디지틀조선(TV·일보) 편집국장 김종훈 △글로벌교육사업본부장 유수연

■에너지경제신문 △인천·경기남부본부장 송기우 △광고국장 박대군

■뉴스투데이 △산업1부장 박상효 △금융부장 최병춘 △증권부 부장대우 황수분

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