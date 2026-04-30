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고유가 속 버스 타고 봄 여행···‘남도한바퀴’ 이용객 10% 증가·탑승률 90%

입력 2026.04.30 15:03

남도한바퀴 벚꽃 길. 전남도 제공

남도한바퀴 벚꽃 길. 전남도 제공

고유가 장기화 속 전남 관광지 순환버스 ‘남도한바퀴’ 봄 여행코스 이용객이 지난해보다 10% 이상 늘어난 것으로 집계됐다.

전남도는 30일 “봄 여행코스 출시 50여 일 만에 이용객이 5500명을 넘어섰다”고 밝혔다. 대부분 코스의 탑승률은 90% 이상으로, 주말뿐 아니라 평일에도 매진 사례가 이어지고 있다.

지난 3월 출시된 남도한바퀴 봄 여행코스는 5월까지 운영된다. 봄꽃과 정원, 섬과 바다, 남도 미식 등을 주제로 한 23개 테마코스로 구성됐다. 이용요금은 최소 1만2900원이다.

전남도에 따르면 최근 유가 상승으로 자가용 여행 부담이 커지면서 버스를 이용한 여행 수요가 늘고 있다. 도는 현재 추세가 이어질 경우 올해 남도한바퀴 이용객이 지난해보다 3000명가량 늘어난 2만6000명 수준에 이를 것으로 보고 있다.

전남도는 5월 가정의 달을 맞아 특별코스 3개를 추가 운영한다. 함평나비축제 연계 코스는 5월1일부터 4일까지, 프레 완도국제해조류박람회 연계 코스는 5월2일부터 3일까지 운영된다. 5월 말에는 쿠킹클래스 체험 등이 포함된 장성미식산업진흥원 특별코스도 마련된다.

오미경 전남도 관광과장은 “고유가 시대에 유류비 걱정 없이 전남 최고의 여행지와 축제를 마음껏 즐길 수 있다는 점이 남도한바퀴의 인기 비결”이라며 “계절마다 더욱 알차고 즐거운 여행코스를 운영해 이용객 만족도를 높이겠다”고 말했다.

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