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본문 요약

현재 고등학교 2학년이 치르는 2028학년도 대학 입시에서는 전체 모집 인원의 80% 이상을 수시 전형으로 선발해 수시 모집 비중이 전년에 이어 역대 최고치를 경신했다.

이 가운데 수시 모집으로는 28만1895명, 정시 모집으로는 6만6894명을 선발한다.

수시 모집 인원은 전년보다 4312명 증가하고, 정시 모집 인원은 1240명 줄어든다.

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현재 고2 대입 때 수시 80.8%…서울대·연세대 정시 대폭 축소

입력 2026.04.30 15:04

  • 김지혜 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 시내 대학입시 전문학원에 의대 합격 관련 홍보물이 부착돼 있다. 경향신문 자료사진

서울 시내 대학입시 전문학원에 의대 합격 관련 홍보물이 부착돼 있다. 경향신문 자료사진

현재 고등학교 2학년이 치르는 2028학년도 대학 입시에서는 전체 모집 인원의 80% 이상을 수시 전형으로 선발해 수시 모집 비중이 전년에 이어 역대 최고치를 경신했다. 특히 서울대와 연세대는 정시 모집 선발 인원을 큰 폭으로 줄인다.

한국대학교육협의회(대교협)는 30일 전국 194개 대학이 제출한 ‘2028학년도 대학입학전형 시행계획’을 취합해 발표했다.

2028학년도 대입 모집 인원은 34만8789명으로 2027학년도(34만5717명)보다 3072명 늘어난다. 이 가운데 수시 모집으로는 28만1895명(80.8%), 정시 모집으로는 6만6894명(19.2%)을 선발한다.

수시 모집 인원은 전년보다 4312명(0.5%포인트) 증가하고, 정시 모집 인원은 1240명(0.5%포인트) 줄어든다. 수시 비중은 2022학년도 75.7%에서 2023학년도 78.0%, 2024학년도 79.0%, 2025학년도 79.6%, 2026학년도 79.9%로 매년 확대됐다. 2027학년도(80.3%)에는 2022학년도 통합 수능 도입 이후 처음으로 80%를 넘어섰다.

대교협은 문·이과 통합형 수능이 치러지는 2028 대입 개편안 적용 첫해임에도 전체 선발 기조에는 전년 대비 큰 변화가 없었다고 밝혔다.

수시는 학교생활기록부, 정시는 대학수학능력시험 중심 선발 기조가 유지된다. 수시 모집에서는 학생부 위주 전형으로 전체의 86%를 선발하고, 정시는 수능 위주 전형으로 92.4%를 뽑는다.

수시·정시 모집 비중은 지역별로 차이를 보였다. 비수도권 대학은 전체 모집 인원의 89.8%를 수시로 선발해 전년도(89.5%)와 비슷한 수준을 유지한다. 수도권 대학의 수시 비중은 66.7%로 전년도(65.8%)보다 소폭 증가한다.

특히 수도권 상위권 대학에서 정시 축소 흐름이 두드러졌다. 종로학원 분석에 따르면 2028학년도 서울대 정시 선발인원은 1307명으로 전년도보다 15.6% 감소하고, 연세대는 1355명으로 19.6% 줄어든 것으로 집계됐다. 고려대는 정시로 1867명을 선발해 전년도와 유사한 규모를 유지했다.

종로학원은 “2028학년도 대입은 내신 5등급제, 수능 개편, 고교학점제 전면 적용으로 내신 비중이 큰 폭으로 상승할 것”이라며 “특히 최상위권 대학은 학교 내신 외에 서류심사 중요도도 증가한 상황”이라고 분석했다.

사회통합전형 모집 인원은 소폭 확대됐다. 기회균형 전형으로는 전년도보다 428명 증가한 3만7752명(정원 외 포함), 지역균형 전형으로는 724명 증가한 1만5263명을 모집한다. 의과대학 지역인재특별전형 모집인원은 1147명으로, 전년도보다 103명 줄어든다. 다만 지역의사선발전형은 총 610명으로 2027학년도(488명)보다 122명 증가한다.

대교협은 ‘2028학년도 대학입학전형 시행계획 주요사항’ 자료집을 대입정보포털 홈페이지에 게재할 예정이다.

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