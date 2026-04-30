서울성모병원, ‘이명·난청·어지럼 센터’ 개소

가톨릭대 서울성모병원은 30일 귀와 관련된 감각 및 평형 기능을 전문적으로 진단·치료하는 ‘이명·난청·어지럼센터’를 열고 축복식을 진행했다고 밝혔다.

이명·난청·어지럼은 각각 개별 질환으로 인식되기 쉽지만 실제로는 내이 질환, 청신경 이상, 중추신경계 이상 등 공통된 원인에 따라 복합적으로 나타나는 경우가 많다. 이 때문에 정확한 감별 진단과 환자 맞춤형 통합진료가 치료 성과를 좌우할 수 있다.

서울성모병원 이명·난청·어지럼 센터는 이러한 질환의 특성을 반영해 이비인후과 전문의를 중심으로 신경외과, 신경과, 소아청소년과, 정신건강의학과 등 다양한 임상과가 협력하는 다학제 진료 체계를 구축했다. 진단부터 치료, 재활까지 가장 표준화된 치료 프로토콜을 적용하며 팀 접근법으로 이어지는 통합진료 시스템을 통해 환자 개개인에게 최적화된 치료를 제공하는 것이 특징이다.

센터는 정확한 진단을 위해 증상의 양상, 발생 시기, 지속 기간, 동반 질환 및 전신 상태 등을 종합적으로 평가한다. 또한 순음청력검사, 어음청력검사, 임피던스 검사, 전정기능검사, 뇌 영상검사 등 정밀 진단 장비를 활용해 말초성과 중추성 원인을 세밀하게 구분할 수 있다. 최고 수준의 표준화된 진료 프로토콜을 적용해 최고의 치료 성적을 이끌어낼 방침이다.

치료는 약물요법과 재활치료 등 비수술적 방법을 기본으로 하되, 필요한 경우 고실 내 주사 치료, 인공와우이식술 등 이식형 청각기기 삽입술과 수술적 치료까지 단계적으로 시행한다.

질환별 재활 치료 역시 전문적이고 체계적으로 제공한다. 이명 환자에게는 전문 지시적 상담과 이명을 뇌가 더 이상 위협 신호로 인식하지 않도록 반복적으로 적응시키는 ‘이명 재훈련 치료’를 이비인후과 교수진이 직접 진행한다. 난청 환자에게는 청각재활 전문가의 도움과 더불어 모바일 챗봇 기반 ‘청각재활치료’를 도입함으로써 청각 향상을 위한 치료 접근성과 효과를 높인다. 또한 어지럼 환자에게도 교수진이 제공하고 관리하는 ‘전정재활치료’를 통해 빠른 균형 기능 회복과 재발 방지에 집중한다.

센터 개소 축복식은 영성부원장 신희준 신부의 집도로 진행되었으며, 병원장 이지열 교수, 행정부원장 최예원 신부, 대외협력부원장 양동원 교수, 김혜경 간호부원장, 이비인후과 서재현 임상과장 등 주요 보직자와 교직원이 참석했다.

박시내 이명·난청·어지럼센터장(이비인후과 교수)은 “이명, 난청, 어지럼증은 겉으로 드러나지 않지만 환자의 일상과 삶의 질에 큰 영향을 미치는 질환”이라며 “삶의 질 전반을 흔드는 환자분들의 고통을 누구보다 잘 이해하기 때문에 최고의 전문성을 기반으로 구축한 통합진료 시스템을 통해 증상 호전을 넘어 완치를 지향할 것”이라고 밝혔다.