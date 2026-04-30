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법원, 홈플러스 회생안 기간 7월3일까지 재연장…‘익스프레스’ 매각 기다린다

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본문 요약

법원이 1년 넘게 기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스에 대한 회생계획안 가결 기간을 오는 7월3일까지 2개월 추가 연장했다.

서울회생법원 4부는 다음달 4일까지였던 홈플러스의 회생계획안 가결 기간을 2개월 연장하기로 30일 결정했다.

법원은 앞서 지난 3월4일이었던 기간을 5월로 한 차례 연장했고, 이번이 재연장이다.

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법원, 홈플러스 회생안 기간 7월3일까지 재연장…‘익스프레스’ 매각 기다린다

입력 2026.04.30 15:11

  • 허진무 기자

  • 기사를 재생 중이에요

기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스의 한 서울 매장. 한수빈 기자

기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스의 한 서울 매장. 한수빈 기자

법원이 1년 넘게 기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스에 대한 회생계획안 가결 기간을 오는 7월3일까지 2개월 추가 연장했다.

서울회생법원 4부(재판장 정준영 법원장)는 다음달 4일까지였던 홈플러스의 회생계획안 가결 기간을 2개월 연장하기로 30일 결정했다. 법원은 앞서 지난 3월4일이었던 기간을 5월로 한 차례 연장했고, 이번이 재연장이다.

재판부는 “홈플러스의 기업형 슈퍼마켓(SSM)인 ‘홈플러스 익스프레스’ 부문 매각 절차와 후속 조치가 제대로 마무리되기를 기다릴 필요가 있다”며 이같이 결정했다.

지난 23일 하림그룹 산하 NS쇼핑이 홈플러스 익스프레스의 우선협상자로 선정돼 양수도계약 체결을 앞두고 있다. 익스프레스 부문 매각은 홈플러스의 핵심 구조조정 방안으로 꼽힌다.

재판부는 홈플러스 관리인이 “양수도계약이 체결되면 추가 ‘긴급운영자금(DIP) 파이낸싱’을 통해 자금을 마련하겠다”는 계획을 밝힌 점도 고려했다고 설명했다.

회생법상 회생계획안 가결 기한은 회생절차 개시일로부터 1년이다. 불가피한 사유가 있을 때 최장 6개월까지 연장할 수 있다.

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