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제주, 오름 훼손 등급제 도입···4~5등급은 ‘자연휴식년제’

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제주, 오름 훼손 등급제 도입···4~5등급은 ‘자연휴식년제’

입력 2026.04.30 15:18

수정 2026.04.30 15:34

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제주도, ‘오름 보전·이용 및 관리지침’ 고시

훼손유형별 복구·탐방시설 설치 기준 등 구체화

2019년 훼손된 제주 용눈이오름 정상부. 경향신문 자료사진

2019년 훼손된 제주 용눈이오름 정상부. 경향신문 자료사진

제주 오름이 훼손도에 따라 등급을 나눠 차등 관리된다. 훼손이 심한 오름은 회복이 될 때까지 출입을 제한한다.

제주도는 이 같은 내용의 ‘오름 보전·이용 및 관리 지침’을 고시한다고 30일 밝혔다.

관리 지침은 오름 탐방로에서 발생하는 훼손을 노선 분기(샛길), 노면 침식, 노폭 확대, 암석 노출, 뿌리 노출, 사면 침식 등 8가지 유형으로 세분화하고 유형별 관리 방안을 제시했다.

노면의 침식이 있을 때는 야자 매트 등으로 탐방로를 복구하고, 탐방로의 폭이 확대될 때는 유도 펜스 또는 녹화 마대를 설치하는 방안 등이 제시됐다.

앞으로 오름은 훼손 정도에 따라 5개 등급으로 나눠 관리된다. 토양 침식 깊이가 15㎝ 미만이며, 수목 뿌리나 암석 노출이 없는 상태, 주변 식생과의 유사도가 60% 이상이면 ‘유지 관리’(1~2등급)를 한다.

반면 토양 침식 깊이가 15~30㎝에 달하고 탐방로 내에서 수목의 뿌리와 암석이 노출되고, 주변 식생과의 유사도가 40~60%로 떨어지면 ‘즉시 복구’(3등급)에 해당하는 조치를 취한다.

이보다 더 많이 훼손된 오름은 일정 기간 출입을 제한하는 ‘자연 휴식년제’(4~5등급) 대상으로 지정한다. 이후 현장 실사, 분야별 조사 보고서 작성, 위원회 심의, 최종 확정, 공고 절차를 거쳐 최종 지정한다. 지형·지질의 복구 여부, 식생 피복도 80% 이상 회복 여부 등이 확인되면 휴식년제를 해제할 수 있다.

또한 탐방 안내소, 주차장, 안내판, 휴식 시설 등의 시설물 설치는 자연 훼손을 최소화하는 것은 물론 오름 경관과 조화를 이루는 방향으로 시행토록 기준을 구체화했다. 오름 정상부에는 인위적 시설 설치를 지양하고, 기존 탐방로를 최대한 활용하는 보전 중심 원칙을 명시했다.

임홍철 제주도 기후환경국장은 “등급제를 통해 훼손이 심한 오름은 자연휴식년제로 회복시키고, 훼손이 적은 오름은 탐방을 이어가도록 해 보전과 이용의 균형을 잡겠다”고 말했다.

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