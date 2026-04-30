‘보는 정원’ 넘어 ‘즐기는 정원’으로···서울국제정원박람회 내일 개막

역대 최대·최장 규모의 ‘2026 서울국제정원박람회’가 5월1일 180일간의 여정을 시작한다. 서울숲을 중심으로 성수·한강·광진까지 이어지는 167개 정원과 한층 다양해진 즐길거리를 선보인다.

서울시는 5월1일 오후 4시 성동구 서울숲 야외무대에서 세종문화회관의 오케스트라 공연과 함께 개막식을 연다고 30일 밝혔다.

이번 행사에서는 프랑스의 세계적인 조경가 앙리 바바와 국내 조경가 이남진이 참여하는 초청정원과 국제공모를 통해 선정된 5개 작가정원, 기업·기관이 참여하는 50개 기부정원, 시민·학생 참여정원, 팝업정원 등이 관람객들을 맞는다. 총 규모는 정원 167개, 9만㎡에 달한다.

시는 “다양한 프로그램을 마련해 ‘보는 정원’을 넘어 ‘즐기는 정원’으로 확장했다”고 말했다. 서울숲 야외무대에서는 개막주간인 5월1일부터 10일까지 서울숲재즈페스티벌 프리뷰 공연이 이어진다.

대표적인 정원 프로그램인 ‘정원 도슨트 투어’도 다양해졌다. 서울숲 내부 정원을 둘러보는 기본 코스에 더해 서울숲과 성수동을 연계하는 투어 프로그램, 작가에게 직접 해설을 듣는 프로그램, 교통약자를 위한 동행 프로그램 등을 한국어와 영어로 진행한다. 예약은 박람회 공식누리집(seoul.go.kr/festa/garden/y2026)에서 하면 된다.

개별 관람 시에는 ‘스마트 가이드투어’를 이용하면 된다. 정원마다 설치된 큐알(QR)코드를 통해 9개 언어로 정원 해설을 들을 수 있다.

다음달 6일부터는 서울숲~성수동 일대에서 증강현실(AR) 기반 모바일 보물찾기 프로그램 ‘가든헌터스’를 진행한다. 미션을 해결하며 정원 곳곳을 탐험하는 방식이다.

행사장에선 소상공인과 연계한 푸드트럭 30대가 운영된다. 9개 지차체가 참여하는 ‘서로장터’, 장애인 생산품을 판매하는 ‘행복장터’, 지역 임산물 등 다양한 판매 부스도 마련된다. 76여개 정원․여가 관련 업체가 참여하는 정원마켓(산업전)에서는 다양한 가드닝 물품을 판매한다. ‘서울마이소울샵’에선 가드닝 앞치마, 피크닉 매트, 물조리개, 원예가위 등 박람회 굿즈를 만나볼 수 있다.