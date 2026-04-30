상처도 갱년기도 번 아웃도 아빠 덕에 “겟 아웃”[신간안내]

심시완 장편소설 ‘30일 후, 아빠는 노인이 됩니다’

서울에 사는 50대 딸 ‘나’. 죽어라 달려왔지만 어느새 직장에선 승진에서 떠밀린 찬밥, 아니 바짝 마른 눌은밥 신세다. 걸핏하면 가슴 뛰고 식은 땀 나는 갱년기에다 번 아웃까지. 겨우 잡힐 듯 했던 승진 기회마저 눈앞에서 사라지려 한다. 도망치듯 내려간 고향에서 아빠와의 예기치 못한 프로젝트가 시작된다. 디데이는 30일 후! 그건? “아빠. 이제 노인이 돼주세요.”

‘영에이티’는 나이보다 젊게 살아가는 80대를 말한다. 영포티에서 시작해 이제는 갓생(구순)이라는 신조어까지 나올 정도로, 100세 시대의 나이란 단위에 지나지 않는다. 이 소설은‘영에이티’를 전면에 내세웠다. 소설 속 아빠는 신체가 젊어 보이는 걸 넘어서서, 아예 노인이라는 소리를 싫어하며 누구보다 자신을 챙긴다. 작가는 누구에게도 지지 않는 ‘영에이티’인 본인의 80대 아버지를 모델로 삼아 소설을 구상했다. “내가 늙었간?”

일제 강점기와 한국전쟁, 산업화와 세기말을 거쳐 21세기도 4분의 1을 막 넘어섰다. 그런 아빠는 아직도 늙지 않는다. 누군가 허락하지 않고는, 마음대로 늙어서도 안 되는 아빠. 한 번도 쉬지 않고 일하는 아빠. 밥은 안 먹어도 약은 다 먹어야 하는 아빠. 게다가 사람들이 말하는 아빠는 “내가 알던 아빠가 아냐, 분명히 비밀이 있어”

드디어 ‘불효막심’ 30일이 끝나가고, 정해진 디데이가 다가왔다. 모든 시선은 아빠에게 향한다. 아빠는 과연 노인이 될 수 있을까?

‘30일 후, 아빠는 노인이 됩니다’는 가족 소설의 외피를 하고 있지만, 이 소설이 특별한 것은 길을 잃은 중년의 ‘나’가 과거의 상처와 현재의 좌절을 해소하고, 화해와 치유를 통해 성큼 성장한다는 것이다. 그리고 그 발판이 되는 것은 역시 아버지가 건네는 살아있는 지도다. 모든 아버지는 설명하지 않으며 그저 살아낼 뿐이다. 자식들은 아버지가 숨겨놓은 지도를 찾아내거나, 아예 모른 채 이별하곤 한다. 이 소설에서는 자식과 더불어 아버지도 성장한다. 그것이‘늙음’의 비밀이다. 기자 출신 작가의 스피디한 문체와 담백한 웃음 코드가 살아있다.