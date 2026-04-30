인천서 가장 비싼 땅은 1㎡에 1491만원 부평구 금강제화빌딩

가장 싼 곳은 옹진 대청도 1㎡ 278원

인천에서 가장 비싼 땅은 1㎡에 1491만원인 부평동 금강제화빌딩인 것으로 나타났다. 반면 가장 싼 곳은 옹진군 대청면 임야로 1㎡당 278원이다.

인천시는 1월 1일 기준 인천지역 토지 63만 2761필지의 개별공시지가를 30일 결정·공시했다고 밝혔다.

개별공시지가는 군·구에서 조사한 토지 특성과 국토교통부 장관이 결정한 표준지의 특성을 비교해 산정되며, 감정평가사의 검증과 군·구 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 결정된다.

인천시의 개별공시지가는 지난해보다 1.41% 상승했다.

지역별로는 서구가 1.98%로 가장 높았다. 이어 부평구 1.68%, 동구 1.58%, 미추홀구 1.39%, 옹진군 1.35%, 중구 1.23%, 연수구 1.21%, 강화군 1.09%, 남동구 0.99%, 계양구 0.90% 순이다.

개별공시지가가 가장 높은 곳은 부평구 부평동 199의 45 금강제화빌딩이다. 이곳은 지난해보다 1.36% 오른 1㎡당 1491만원이다. 최저는 옹진군 대청면 임야로 1㎡당 278원이다.

인천 전체 공시지가 규모는 381조원으로 집계됐다. 지역별로는 서구가 85조원으로 가장 높았고, 옹진군은 4조원에 불과하다.

개별공시지가는 국토교통부 부동산공시가격알리미(www.realtyprice.kr)누리집에서 확인하거나, 토지 소재지 군·구 민원실을 통해 열람할 수 있다.

개별공시지가에 이의가 있으면 5월 29일까지 부동산공시가격알리미 누리집을 이용하거나 토지 소재지 군·구(행정복지센터) 민원실에 방문 또는 우편·팩스로 신청하면 된다.