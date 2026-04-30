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징검다리 연휴 산불 위험↑···수도·충청권 위기경보 ‘경계’ 상향

입력 2026.04.30 15:59

수정 2026.04.30 17:08

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진화헬기가 산불을 진화하고 있다. 산림청 제공

진화헬기가 산불을 진화하고 있다. 산림청 제공

노동절부터 어린이날까지 이어지는 징검다리 연휴를 앞두고 산림당국이 산불 대비태세를 강화한다. 수도권과 충청권에는 ‘경계’ 단계의 산불재난 위기경보가 내려졌다.

산림청은 징검다리 연휴로 산행 인구 증가가 예상되고, 고온 건조한 날씨로 산불 발생 위험이 높아짐에 따라 연휴기간 산불방지대책을 수립해 대비태세를 강화할 계획이라고 30일 밝혔다.

이에 따라 산림청은 연휴 기간 입산통제구역을 중심으로 산불감시원 등을 집중 배치할 예정이다. 허가되지 않은 지역에서의 야영이나 취사, 담뱃불 투기 등 위법 행위를 집중 단속한다는 계획이다.

산불재난 국가위기경보 ‘경계’ 단계가 발령된 지역에서는 지역재난안전대책본부를 가동해 산불 발생 시 신속 대응할 수 있는 체계도 갖춘다. 산불진화헬기도 산불 위험이 높은 지역으로 이동·전진 배치한다. 산불이 발생하면 50㎞ 이내에 있는 가용 헬기를 모두 즉각 투입해 피해를 최소화하고, 산립인접지역 화재 시에는 산불로의 확산 차단에 주력할 계획이다.

산림청은 이날 오후 3시를 기해 서울, 대전, 세종, 경기, 충북, 충남 등 수도권과 충청권 6개 시도 산불재난 국가위기경보를 ‘주의’에서 ‘경계’로 상향 발령했다. 최근 이들 지역에 건조특보가 발효되고 평년 보다 높은 기온으로 산불 발생과 확산 위험이 높아지고 있다는 판단에 따른 것이다. 앞서 강원 전역과 경북 일부 시군에도 지난 22일을 기해 경계 단계 산불재난 국가위기경보가 내려졌다.

금시훈 산림청 산불방지과장은 “포근한 날씨로 입산객이 증가하고 있으며, 그에 따른 입산자에 의한 실화도 많이 발생하고 있다”며 “산행 시 입산통제구역은 출입하지 말고, 산림 내 흡연이나 취사 등 위법 행위도 삼가주시길 바란다”고 당부했다.

지난 주말을 전후한 24~27일 4일 동안에는 전국에서 모두 40건의 산불이 발생했으며, 이 가운데 45%가 입산자 실화로 추정됐다.

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