“삼다수 마시고 제주여행 가자”···여행지원금에 5성급 호텔 ‘한달 살기’까지

제주삼다수 구매 영수증 인증 후 응모 가능 5월·7월 두 차례 진행…총 5억원 혜택

제주삼다수가 본격적인 여행 시즌을 맞아 ‘삼다수 제주여행 페스티벌’(이하 삼제페) 프로모션을 진행한다.

제주개발공사는 제주삼다수 구매 고객에게 제주 지역화폐 ‘탐나는전’과 제주 여행 관련 경품 응모 기회를 제공하는 이벤트인 ‘삼제페’를 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 온라인몰과 편의점, 대형마트, 제주삼다수 가정 배송 앱 등 온·오프라인 채널에서 제주삼다수를 구매한 뒤 영수증을 촬영해 프로모션 페이지에 업로드 하면 된다. 참가자는 ‘행운 룰렛 이벤트’와 ‘제주여행 경품 이벤트’에 자동 응모된다.

참여는 하루 1회 가능하다. 병뚜껑 및 홍보물 내 QR코드로도 프로모션 페이지에 접속할 수 있다.

‘행운 룰렛 이벤트’는 참여 즉시 당첨 여부를 확인할 수 있다. 탐나는전 5만원권과 제주삼다수 블루투스 마이크, 보조배터리 등이 제공된다.

‘제주여행 경품 이벤트’는 프로모션 종료 후 당첨자를 선정한다. 월간 누적 구매 금액 상위 3명에게 탐나는전 200만원권이 지급된다. 추첨을 통해서는 30명에게 탐나는전 100만원권, 300명에게 20만원권이 각각 제공된다.

특히 5월에는 그랜드 조선 제주 프레스티지 힐 스위트 오션뷰, 7월에는 JW 메리어트 제주 프리미엄 스위트 등 5성급 호텔 ‘한 달 살기’ 경품도 포함된다.

프로모션은 5월과 7월 각각 한 달간 진행되며, 자세한 내용은 공식 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

제주삼다수 관계자는 “전국 고객들이 삼다수를 통해 제주의 매력을 경험할 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다”며 “제주삼다수 구매를 계기로 제주 방문과 지역 내 소비가 자연스럽게 이어질 수 있도록 다양한 고객 참여 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 이번 프로모션은 제주삼다수 유통사 광동제약과 제주도, 제주은행이 체결한 ‘삼다수 소비 활성화 및 지역화폐 사용 확대’를 위한 업무협약의 일환으로, 지역 경제 활성화를 위해 마련됐다.