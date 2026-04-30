제주항공 참사 허위글 올려 유족 명예 훼손한 대학생···벌금 600만원

대구지법 제3형사단독 이현석 판사는 제주항공 여객기 참사와 관련해 허위 글을 올려 유가족 명예를 훼손한 혐의로 기소된 대학생 A씨에게 벌금 600만원을 선고했다고 30일 밝혔다.

이러니까 5·18 명단 공개 안하지'라고 적는 등 허위 사실을 게시한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

재판부는 "피고인은 게시글에서 피해자가 유족이 아니라고 단정했다"면서 "피해자의 명예를 훼손할 수 있다는 것을 분명하게 인식하고 있었을 것으로 보일 뿐 아니라, 피해자를 비방하려는 목적도 포함돼 있다고 충분히 인정된다"고 밝혔다.