법원, 빗썸 영업 일부정지 6개월 처분 효력 정지

법원이 30일 가상자산거래소 빗썸에 대한 금융당국의 영업 일부정지 6개월 처분 효력을 정지했다.

서울행정법원 행정2부(재판장 공현진)는 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)의 영업 일부정지 6개월 처분에 대해 빗썸이 제기한 집행정지 신청을 인용했다. 재판부는 본안 소송 선고일로부터 30일까지 해당 처분의 효력을 정지했다.

재판부는 “효력을 정지하지 않으면 신규 가입 고객의 가상자산 외부 입출고가 6개월간 제한된다. 거래소간 거래와 외부 입출고 제한만으로도 신규 고객 유치에 어려움이 예상된다”며 “처분 효력이 계속되는 경우 본안 심리 중 영업기간이 도과될 것으로 보이고 그 뒤에 처분이 취소되더라도 평판 하락 등 부정적 효과를 돌이키기 어려울 것으로 보인다”고 밝혔다.

재판부는 “FIU의 설명만으로는 효력 정지로 공공복리에 악영향을 미칠 우려가 있다는 점을 인정하기 부족하다”고 했다.

FIU는 지난달 빗썸이 특정금융정보법상 미신고 가상자산사업자와의 거래금지 의무, 고객 확인 의무, 거래제한 의무 등 665만건을 위반했다며 영업 일부정지 6개월 처분하고 과태료 368억원을 부과했다.