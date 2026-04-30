‘손털기 논란’ 하정우에 김재원·박민식·한동훈 일제히 공세···하 “손 저려 무의식적으로 한 행동”

6·3 부산 북갑 국회의원 보궐선거 더불어민주당 후보인 하정우 전 청와대 인공지능(AI)미래기획수석의 이른바 ‘손 털기’ 논란에 대해 국민의힘 지도부와 북갑 선거에 나선 무소속 한동훈 전 국민의힘 대표가 30일 “북구 시민을 무시한 것”이라며 협공에 나섰다. 하 전 수석은 “하루에 천 명 가까이 되는 분들과 악수를 처음 해봐서 손이 저려 무의식적으로 한 행동”이었다고 밝혔다.

김재원 국민의힘 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “시장의 젊은 상인 몇 분하고 악수하고는 갑자기 손에 무슨 오물이라도 묻은 듯이 막 손을 터는 장면이 있었다”며 “유권자를 벌레취급하는 사람”이라고 주장했다.

조용술 국민의힘 대변인도 논평을 내 “출세한 듯 귀족 흉내를 내는 정치로는 유권자의 선택을 받을 수 없다”고 말했다.

북갑에 출사표를 낸 국민의힘 소속 박민식 전 국가보훈부 장관은 페이스북에 “하 전 수석과 악수했던 분들은 나에겐 그냥 유권자가 아니라 가족”이라며 “평생 지역을 일궈온 주민들과 자신이 결코 섞일 수 없다는 뿌리 깊은 선민의식과 오만함이 무의식중 터져 나온 것”이라고 말했다.

한 전 대표는 페이스북에 올린 글에서 “민주당 현직 부대변인이 방송에서 ‘하정우 손 털기는 대세에 지장 없다’고 말했다”며 “‘북구 시민들을 무시해도 대세에 지장 없다’는 것이 민주당 생각인가”라고 물었다.

하 전 수석은 전날 부산 북구 구포시장 상인들과 악수한 뒤 양손을 비비고, 터는 듯한 모습이 취재진에 포착됐다.

하 수석은 이날 부산시의회에서 열린 기자간담회에서 손이 저려서 한 행동이었다고 해명했다. 하 전 수석은 “하루에 수백명, 천명 가까이 되는 분들과 악수를 처음 해봤고, 시장이 가장 마지막이었는데 손이 저렸다”며 “손이 저리다 보니 무의식적으로 이렇게 이렇게 쳤던 것 같다”고 말했다. 그는 “상인 분들 중 물 묻은 장갑을 벗지 않고 악수하시는 분들이 많았는데 한 번도 이렇게 한 적이 없다”고 말했다.

하 전 수석은 “물론 오해할 수는 있다고 생각하고, 그 점은 유감”이라면서도 “이거 자체가 이런 의도를 가졌다고 공격하는 걸 보니 현실 정치의 네거티브라는 생각이 든다”고 말했다. 한 전 대표가 자신을 비판한 것을 두고는 “어제 조우해 건설적으로 하자고 했는데 이렇게까지 하실 필요가 있나”라며 “북구 발전에 대해 좀 더 얘기하면 좋겠다”고 말했다.

조승래 민주당 사무총장은 한 전 대표를 향해 “한 정당의 대표까지 하셨던 분이 그런 식의 처음 정치를 하는 분에게 네거티브부터 한다는 것은 이해하기 어렵다”며 “정치 선배면 선배답게 서로 비전이나 정책을 가지고 논쟁하는 성숙한 정치를 보여줬으면 좋겠다”고 말했다.