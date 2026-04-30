순천 선암사 원통전·송광사 응진당 ‘보물’ 지정 예고

전남 순천시는 “선암사 원통전과 송광사 응진당이 국가지정문화유산 ‘보물’로 지정 예고됐다”고 30일 밝혔다.

선암사 원통전은 관세음보살을 주불로 모신 전각이다. 조선 후기 왕실의 번영과 순조의 탄생을 기원했던 왕실 원당으로 평가된다.

1824년 왕실 후원으로 중창된 이 건물은 정면 3칸, 측면 3칸 규모다. 정면 1칸을 앞으로 돌출시킨 ‘정’자형 평면 구조를 갖춰 일반 불전과 구별되는 특징을 보인다.

원통전에는 조선 왕실과 관련된 이야기도 전해진다. 후사가 없던 정조가 1788년 선암사 고승 눌암대사에게 100일 기도를 부탁해 순조를 얻게 됐고, 이에 대한 보답으로 순조가 6세 때 직접 쓴 ‘대복전’, ‘인’, ‘천’ 현판을 하사했다는 내용이다.

송광사 응진당은 석가여래와 16나한을 봉안한 불전이다. 1504년 창건된 뒤 1623년 중수된 건물로, 조선 중기 불전 건축의 특징을 간직하고 있다.

응진당 내부에는 보물인 ‘순천 송광사 목조석가여래삼존상 및 소조 16나한상’을 비롯해 석가모니후불탱과 십육나한탱 등이 봉안돼 있다.

순천시는 정면 3칸, 측면 3칸 규모의 응진당이 조선 중기 불전 건축의 전형적인 양식을 유지하고 있어 예술적·학술적 가치가 높다고 설명했다.

순천시 관계자는 “이번 보물 지정 예고는 선암사와 송광사가 가진 역사적 위상을 다시 한번 보여주는 것”이라며 “지역 문화유산의 숨은 가치를 발굴해 국가지정문화유산 승격을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.