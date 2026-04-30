화물연대·BGF로지스, 최종 합의···숨진 조합원 장례 ‘노동·시민사회장’으로 엄수

편의점 CU 진주물류센터에서 파업 중이던 화물연대와 CU 물류 자회사인 BGF로지스가 30일 단체협상에 최종 합의했다. 노동계에서는 특수고용직인 화물노동자의 교섭 주체성 등을 실질적으로 인정했다는 점을 이번 합의의 가장 큰 성과로 꼽는다. 사측은 비노조원에게도 노조와 합의한 처우 개선 사항을 같이 적용하고 이번 주 내로 모든 운영을 정상화하겠다고 밝혔다.

화물연대와 BGF로지스는 이날 고용노동부 진주지청에서 운송 환경 개선과 숨진 조합원에 대한 명예회복 등을 주요 내용으로 한 단체합의서 조인식을 개최했다.

조인식은 애초 전날 열릴 예정이었으나 숨진 조합원 명예회복 방안을 두고 노사가 밤늦게까지 줄다리기를 이어가면서 하루 연기하는 진통을 겪었다. 그러나 양측은 전날 밤 막판 세부 문구 조정에 전격 합의하면서 타결했다.

노사는 단체교섭을 정례화하고 파업으로 인한 불이익 조치를 철회해 화물 노동자들의 노동기본권을 보장하는 데 뜻을 모았다. 또 운송료를 기존 대비 7% 인상하고, 특수고용직인 화물차주들에게 분기별 1회(연 4회) 유급휴가를 보장하기로 했다.

화물노동자 휴식권 보장을 위한 대차비용 상한 기준도 마련하기로 했다. 파업으로 사측이 제기했던 손해배상 청구와 가처분 신청을 취하하는 민·형사상 면책 조항도 포함됐다.

조인식 지연의 핵심이었던 숨진 조합원 명예회복과 관련해서는 사측이 책임을 통감하고 유가족에게 사과를 표명하기로 명시했다. 김동국 화물연대 위원장은 “이번 합의는 화물연대를 교섭 대상으로 인정하게 만들었다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

숨진 조합원 장례 절차와 관련해 화물연대는 ‘노동·시민사회장’으로 치르기로 했다. 화물연대는 합의서 체결을 기점으로 지난 20일부터 이어온 진주 등 전국 물류센터 봉쇄도 해제하기로 했다.

BGF로지스는 이날 입장문을 내고 “상품 공급 정상화와 점포의 안정적인 운영을 최우선 과제로 삼고, 매일 밤샘 협의를 이어온 끝에 화물연대 측과 최종 합의했다”며 “이번 협의에 따른 처우 개선 사항은 소속과 단체 가입 여부 등과 무관하게 BGF로지스와 함께 일하는 모든 운송 종사자에게 동일하게 적용할 예정”이라고 밝혔다.

이번 합의는 지난 20일 CU 진주물류센터 앞에서 열린 화물연대 집회 현장에서 비조합원이 몰던 대체 화물차가 조합원들을 치어 1명이 숨지고 2명이 다치면서 시작했다.