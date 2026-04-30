[속보]이 대통령 “현장체험학습 관련 교사 불합리한 부담 검토” 지시

이재명 대통령은 30일 학교 현장 체험학습과 관련해 교사의 법률적 책임 등 불합리한 부담은 없는지 검토할 것을 관계부처에 지시했다.

이 대통령은 이날 "학교 현장 체험학습과 관련해 교사, 학부모, 전문가 등 각계각층의 의견을 공개적 토론 과정을 통해 수렴하고, 교사의 법률적 책임 및 면책 영역에 있어 불합리한 부담은 없는지 교육부와 법무부가 검토하라"고 지시했다고 강유정 청와대 수석대변인은 청와대 춘추관 브리핑에서 전했다.

앞서 이 대통령은 지난 28일 국무회의에서 소풍과 수학여행을 잘 가지 않는 현상을 언급하며 "구더기가 생기지 않을까 싶어 장독을 없애면 안 된다"며 "이게 책임 안 지려고 학생들한테 그 좋은 기회를 빼앗는 것이지 않은가, 각별히 신경 써달라"고 말했다.